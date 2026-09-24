Rusijoje meškos įsisiautėjo: vienas miestas atsidūrė tikroje apgultyje

Tuo metu kaimyninio regiono pareigūnai sakė, kad vienas miestas atsidūrė tiesiog apgultyje.
Prokurorai pradėjo tyrimą dėl nusikalstamo aplaidumo ir apkaltino vietos valdžią nesugebėjimu kontroliuoti lokių populiacijos.
Rusijos gamtos išteklių ministerijos duomenimis, rudųjų lokių populiacija šalyje nuo 1990 metų išaugo daugiau nei dvigubai – nuo maždaug 130 tūkst. individų tuomet iki beveik 308 tūkst. individų 2026 metais.
Nors, ministerijos teigimu, lokių išpuolių skaičius visoje Rusijoje išlieka stabilus ir siekia apie 20–30 atvejų per metus, vietos žiniasklaida ir pareigūnai reiškia susirūpinimą dėl didėjančių skaičių.
Nepaisant daugybės įspėjimų, vietos pareigūnai „nesiėmė priemonių plėšrūnų populiacijai reguliuoti ar užkirsti kelią jų pasirodymams žmonių gyvenamose vietovėse“, savo interneto svetainėje nurodė Rusijos tyrimų komitetas, atsakingas už retai apgyvendintus Krasnojarsko ir Chakasijos regionus.
Vietos žiniasklaidos duomenimis, šio mėnesio pradžioje netoli atokaus Podtiosovo miestelio miške buvo rasti sudraskyti dviejų pensininkų kūnai, o rugsėjo 6 dieną žuvo per mišką ėjęs 40-metis gamyklos darbuotojas.
Vėlesnėmis savaitėmis žuvo dar trys žmonės; vėliausia auka yra 39 metų miško kirtėjas, saugojęs techniką trečiadienio rytą, pranešė tyrėjai.
Miestas apsuptas meškų „iš visų pusių“
Kaimyninės Chakasijos regiono vadovo pavaduotojas Dmitrijus Bučenikas trečiadienį sakė, kad miškingame rajone esantis Abazos miestas, kuriame gyvena apie 10 tūkst. žmonių, yra apsuptas meškų „iš visų pusių“.
„Naktis Abazoje buvo nerami. Šis taigos miestas faktiškai yra meškų apgultyje“, – sakė jis.
„Kai kuriuos gyvūnus pavyko nuvaryti, tačiau trys buvo sumedžioti (vienas iš jų buvo milžiniškas)“, – pridūrė D. Bučenikas.
Socialiniuose tinkluose plinta nepatvirtinti vaizdo įrašai, kuriuose neva matyti per upę šalia miesto plaukiantis lokys, o kitame – trys lokiai, bėgantys kelią priešais automobilius.
Rusijos nepaprastųjų situacijų ministerija teigia, kad susidūrę su žmonėmis lokiai dažniausiai nusprendžia bėgti.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.