Rusijos dronai vėl kelia sumaištį Europoje: incidentai užfiksuoti dviejose šalyse

Moldovos policija socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė, kad šalies Floreščio rajone rastas dronas su „specifiniais Rusijos Federacijos naudojamo „Gerbera“ tipo elementais“.
Dronas 4 minutėms pažeidė Rumunijos oro erdvę
Kitas dronas maždaug keturioms minutėms pažeidė Rumunijos oro erdvę ir nukrito netoli Solčos, Sučavos apskrityje, pranešė „Digi24“.
Rumunija tiesiogiai Rusijos neapkaltino, tačiau laikinasis Rumunijos gynybos ministras Radu Miruta (Radu Mirucė) leidiniui teigė, kad dėl šio incidento būtina pareikšti protestą Maskvai.
Apie nukentėjusiuosius nė vienoje šalyje nepranešama.
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