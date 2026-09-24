Danijos žvalgyba siunčia rimtą perspėjimą: Rusijos invazijos į NATO šalį atmesti negalima

„Egzistuoja nedidelė, tačiau didėjanti rizika, kad Rusija surengs riboto masto karinį išpuolį prieš vieną ar kelias su Rusija besiribojančias NATO šalis“, – spaudos konferencijoje sakė DDIS vadovas Thomas Ahrenkielis ir pridūrė, kad tarnyba vis dar mano, jog „labai mažai tikėtina, kad Rusija būtų suinteresuota įsiveržti į NATO šalį, tačiau negalime to atmesti“.
CŽA perspėja dėl galimų Rusijos dronų atakų Italijoje, Ispanijoje ar Prancūzijoje
Rusija rengiasi naujoms dronų atakoms Europoje, tačiau šį kartą gali taikytis į Viduržemio jūros regiono šalis. JAV žvalgybos agentūros surinko informacijos apie Kremliaus eskalacijos planus ir pasidalijo ja su keliomis Europos vyriausybėmis, praneša ispanų leidinys „El Mundo“.
Laikraštis, remdamasis Lietuvos krašto apsaugos ministerijai artimu šaltiniu, pranešė sužinojęs, kad JAV centrinės žvalgybos agentūros (CŽA) direktorius Johnas Ratcliffe’as po rugpjūčio 25 d. kelionės į Maskvą perspėjo apie Kremliaus planus didinti įtampą NATO valstybėse. Pasak šaltinio, J. Ratcliffe’as taip pat perspėjo Ispanijos, Prancūzijos ir Italijos vyriausybes apie galimą dronų ataką jų teritorijoje.
„Jie naudos iš jūros paleidžiamus dronus, paslėptus konteineryje – tai visai nesudėtinga“, – Ispanijos laikraščiui aiškino šaltinis.
Pasak šaltinio, gali būti panaudoti maždaug dviejų metrų ilgio dronai „Gerbera“, kurių sparnų mojis siekia 2,5 metro, didžiausias svoris – 18 kilogramų, greitis – apie 160 kilometrų per valandą, o deklaruojamas didžiausias veikimo nuotolis – 600 kilometrų.
CŽA duomenimis, šiuos dronus galima lengvai gabenti prekybiniu laivu ir paleisti gerokai paprasčiau nei „Shahed“ ar „Geran“ dronus.
Kaip pranešama, Maskvos tikslas būtų ne panaudoti šiuos dronus dideliam objektui sunaikinti, o sukelti gaisrą, padaryti žalos arba laikinai sutrikdyti uosto ar oro uosto veiklą.
Rusija iki šiol stengėsi neperžengti ribos, kurią ekspertai vadina „karo slenksčiu“, kad nesukeltų NATO atsako, tačiau mėgino prie jos priartėti kiek įmanoma labiau: iš pradžių į Lenkijos oro erdvę įskriejo 19 neginkluotų dronų, o vėliau dronas pasirodė Leipcigo oro uoste.
Tačiau kodėl Kremlius galėtų nusitaikyti būtent į Ispaniją, Prancūziją ar Italiją? Pasak „El Mundo“, priežastis paprasta: visose trijose šalyse 2027 m. turėtų vykti rinkimai, jose šiuo metu vyksta rinkimų kampanijos, o politinėje arenoje yra Kremliui palankių jėgų, galinčių pasinaudoti baime ir paskatinti šalis nusigręžti nuo paramos Ukrainai.
Pastaruoju metu suintensyvėjusia diversine veikla Rusija taip pat siekia gilinti nesutarimus NATO ir kelti nerimą Europos visuomenei, savo naudai išnaudojant nemažos dalies europiečių pacifistines nuostatas.
Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas perspėjo dėl galimų Rusijos dronų ar raketų atakų prieš Ukrainą remiančias šalis ir pabrėžė, kad kelios valstybės jau pademonstravo gebančios užkirsti kelią tokioms operacijoms arba nustatyti jų vykdytojus ir užsakovus.
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