Iš Sinkevičiaus – žinia dėl nacionalinio evakuacijos plano: žada aptarti su Lenkija

„Aš manau, kad plano turėjimas yra geriau nei jokio plano neturėjimas“, – žurnalistams ketvirtadienį Seime kalbėjo premjeras.
„Tai nereiškia tuo pačiu, kad jisai suveiks, nes tu vis tiek darai tam tikras prielaidas ir daug yra lygtyje neapibrėžtumų, arba situacijose, kurios gali tave ištikti, tu negali žinoti, ar kažkoks radiacinis pavojus, ar tai karinio pobūdžio pavojus“, – teigė M. Sinkevičius.
Premjeras taip pat pabrėžė, kad su Lenkijos kolegomis evakuacijos klausimą ketina aptarti spalį Varšuvoje vyksiančių susitikimų metu. Pasak jo, šiuo metu pats su Lenkijos premjeru Donaldu Tusku šia tema nėra kalbėjęsis, tačiau šalių ministrai bendradarbiauja įvairiose srityse.
„Manau, kad darbiniam lygmeny krašto apsaugos ministras puikius santykius turi, manau, kad šalių vidaus reikalų ministrai bendradarbiauja ir kalbasi, taip pat susisiekimo ministrai tikrai turi temų – „Rail Baltica“ ir kitų“, – sakė M. Sinkevičius.
Premjeras šią savaitę visuomeniniam transliuotojui BBC teigė, jog Lietuva turi parengusi evakuacijos planus augančios Rusijos grėsmės akivaizdoje.
Tačiau dabar jis patikslino, kad interviu metu turėjo omenyje miestų, ypač Vilniaus, evakavimo planus.
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