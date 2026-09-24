Siaubas Lenkijos vienuolyne: ginkluotas ukrainietis užpuolė žmones, vienas kunigas mirė

Kaip sužinojo „RMF24“ žurnalistas , apie 9.30 val. Jaroslavo policija gavo pranešimą, kad Benediktinų gatvėje esančios benediktinių abatijos teritorijoje peiliu ginkluotas vyras užpuolė kitą vyrą.
Į įvykio vietą atvykę pareigūnai nustatė, kad sužeisti penki žmonės – moteris ir keturi vyrai, tarp jų trys kunigai. Visi jie buvo nugabenti į ligoninę.
Vienas kunigų mirė. Dviejų žmonių būklė labai sunki.
Lenkijos policija sulaikė Ukrainos pilietį
Policija sulaikė užpuoliką. Tai 31 metų Ukrainos pilietis. Pas jį rastas ir paimtas peilis.
Kol kas nežinoma, kokie buvo vyro išpuolio motyvai.
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