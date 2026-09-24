Neramus rytas Lenkijoje: veikė karinė aviacija, sureaguota nedelsiant

„Dėmesio. Rusijos Federacijai toliau rengiant oro atakas prieš Ukrainą, Lenkijos oro erdvėje vėl veikia karinė aviacija“, – skelbiama DORSZ pranešime.
DORSZ pridūrė, kad, laikydamasi nustatytų procedūrų, vadavietė per Oro operacijų centrą – Oro komponento vadavietę – panaudojo turimas būtinas pajėgas ir priemones.
„Antžeminės oro gynybos ir radiolokacinio stebėjimo sistemos parengtos veikti“, – pridūrė DORSZ.
DORSZ nurodė, kad tai prevencinė operacija, kuria siekiama užtikrinti Lenkijos oro erdvės saugumą, ypač su Ukraina besiribojančiuose regionuose.
„Operacinė vadavietė stebi padėtį, o visos jos pajėgos yra pasirengusios nedelsiant reaguoti“, – teigiama pranešime.
Ketvirtadienio rytą Lenkija karinius orlaivius pakėlė jau antrą kartą. Tuo metu šalies oro erdvės pažeidimų neužfiksuota.
Abiem atvejais Vyriausybės saugumo centras (RCB) rytinių pasienio Liublino ir Pakarpatės vaivadijų gyventojams išsiuntė perspėjimus trumposiomis žinutėmis.
Kaip rašė ELTA, Rusija surengė dar vieną balistinių raketų ataką prieš Ukrainos sostinę Kyjivą, kurios metu mažiausiai du žmonės žuvo, dar šeši buvo sužeisti, ketvirtadienį ryte pranešė miesto meras Vitalijus Klyčko. Ataka prasidėjo netrukus po 1 val. nakties.
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