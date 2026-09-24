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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Lenkijos ministras įspėja apie juodąjį scenarijų Europai: ruošiami gyventojų evakuacijos planai

2026-09-24 11:18 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-09-24 11:18
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Lenkijos vidaus reikalų ministras Marcinas Kierwinskis pareiškė, kad šalis rengiasi blogiausiam scenarijui NATO rytiniame flange.

Lenkijos vėliava (BNS nuotr.)
GALERIJA (23)

Lenkijos vidaus reikalų ministras Marcinas Kierwinskis pareiškė, kad šalis rengiasi blogiausiam scenarijui NATO rytiniame flange.

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„Juodasis scenarijus visai Europai būtų toks, jei Ukraina pralaimėtų karą ir Rusijos ekspansija galėtų toliau plėstis. Tikiuosi, kad tai niekada neįvyks“, – sakė jis.

Tačiau kiekviena savivaldybė ir vaivadija turėtų būti parengusios evakuacijos planus, tokie planai parengti ir nacionaliniu lygmeniu.

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Jų veiksmingumas priklauso nuo visos gynybos ir reagavimo į ekstremalias situacijas sistemos stiprumo, pridūrė ministras.

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(23 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026 m. rugsėjis

Įspėja apie grėsmę

Pasak M. Kierwinskio, tikėtina, kad Lenkija sulauktų daugybės bandymų surengti smūgius netoli Lenkijos sienos, o paskui Rusijos orlaiviai mėgintų ją kirsti ir vėliau būtų sakoma, kad tai nutiko netyčia. 

Ministras pranešė, kad atsižvelgiant į dabartinius pokyčius atnaujinama Vyriausybės saugumo centro (RCB) perspėjimų sistema, Vidaus reikalų ministerija kuria saugumo perspėjimų programėlę išmaniesiems telefonams ir dirba prie perspėjimo sistemų integracijos.

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Iš kaimo
Iš kaimo
2026-09-24 16:07
Mūsiškiai jau ruošiasi, kadangi niekas negarantuoja, ar koks šikšnosparnis nesusiporuos su kokia lietuviška varna, kai turėsime masinio naikinimo ginklus ar biolaboratorijas.
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galvojau
galvojau
2026-09-24 14:56
sikorskis vaidenasi,pasirodo jau kitas rinkimams ruosiasi
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Tadis
Tadis
2026-09-24 15:22
Lenkai suprantu turi planų kaip slėptis o mes ? Kur pabėgtume ? Esame užblokuoti, lenkai užkirstų sieną, ir viskas
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