Lenkijos ministras įspėja apie juodąjį scenarijų Europai: ruošiami gyventojų evakuacijos planai

„Juodasis scenarijus visai Europai būtų toks, jei Ukraina pralaimėtų karą ir Rusijos ekspansija galėtų toliau plėstis. Tikiuosi, kad tai niekada neįvyks“, – sakė jis.
Tačiau kiekviena savivaldybė ir vaivadija turėtų būti parengusios evakuacijos planus, tokie planai parengti ir nacionaliniu lygmeniu.
Jų veiksmingumas priklauso nuo visos gynybos ir reagavimo į ekstremalias situacijas sistemos stiprumo, pridūrė ministras.
Įspėja apie grėsmę
Pasak M. Kierwinskio, tikėtina, kad Lenkija sulauktų daugybės bandymų surengti smūgius netoli Lenkijos sienos, o paskui Rusijos orlaiviai mėgintų ją kirsti ir vėliau būtų sakoma, kad tai nutiko netyčia.
Ministras pranešė, kad atsižvelgiant į dabartinius pokyčius atnaujinama Vyriausybės saugumo centro (RCB) perspėjimų sistema, Vidaus reikalų ministerija kuria saugumo perspėjimų programėlę išmaniesiems telefonams ir dirba prie perspėjimo sistemų integracijos.
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