Olekas: nesvarbu, kiek po kablelio kitąmet bus skirta gynybai, svarbu viršyti 5 proc. BVP

„Ar ten po kablelio bus 5,05, ar 5,5, tai jau reikia pasižiūrėti, nes daugeliui sričių reikalingas tas finansavimas: ar tai būtų švietimas, ar sveikata, ar socialiniai dalykai“, – ketvirtadienį žurnalistams sakė J. Olekas.
„Be abejo, norėtųsi dėl to bendro tokio aiškumo kariuomenės įsigijimams, kad absoliutūs skaičiai nemažėtų“, – pridūrė jis.
Pasak jo, Lietuvos pasiektas susitarimas dėl didesnio nei 5 proc. BVP gynybos finansavimo yra reikšmingas, tačiau pernelyg didinti skiriamą procentą nebūtų tikslinga.
„Jeigu mes perlenktume lazdą, būtų negerai, bet aš manau, kad mums reikia absoliučiais skaičiais turėti daugiau, ir turėti virš 5 proc., o kas jau ten po kablelio bus, tikrai, man atrodo, tas nesumaišys“, – kalbėjo jis.
Šakalienė: jei bus mažiau nei šiemet, sulėtės pajėgų vystymas
Tuo metu socialdemokratų frakcijos narė, buvusi krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė sako, kad jei gynybos biudžetas procentine išraiška bus mažesnis nei šiemet, tai sulėtins pajėgumų vystymą.
„Pažiūrėsime, kaip pavyks mano kolegai Robertui apginti kitų metų gynybos biudžetą, žiūrėsime, koks jis bus, ar atitiks tą poreikį, kurį mes turime. Tas poreikis iš tikrųjų pernai buvo apie 5,5 proc., gavome 5,38 proc. po visų dramų“, – kalbėjo D. Šakalienė.
„Šiais metais, jeigu jis bus mažesnis, tai tiesiog sulėtins mūsų pasirengimą. Kad karas ant nosies, man atrodo, jau kaip ir niekam nebėra tų klausimų. Rusijos hibridas intensyvėja su kiekviena diena visoje Europoje, tai ruoštis, man atrodo, reikia“, – sakė ji.
Pasak D. Šakalienės, mažesnis skaičius „po kablelio“ būtų pralaimėjimas.
„Jeigu šiemet turime dar mažiau, tai tada klausimas yra, ko bus atsisakoma, nes kažko reikės atsisakyti. Tai dėl to ir sakau, kad šita situacija yra tikrai nemaloni ir neabejoju, kad ir ministrui ji yra nemaloni, bet pagrindinė kova, pagrindinis tikslas yra apginti gynybos biudžetą. Aš labai tikiuosi, kad sėkmingai atstovės“, – teigė socdemė.
Kaip rašė BNS, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas anksčiau sakė, kad kitų metų gynybos biudžetas eurais bus didesnis nei šiemet, tačiau dėl jo dalies nuo BVP dar vyksta derybos. Anot ministro, Lietuva liks vadinamajame 5 proc. BVP gynybai skiriančių šalių klube.
Lietuva šių metų biudžete gynybai yra numačiusi skirti 5,38 proc. BVP, arba apie 4,8 mlrd. eurų.
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