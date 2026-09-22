Juozas Olekas: Konstitucijos pataisas dėl branduolinio ginklo remia didžioji dalis parlamentarų

„Aš manau, kad taip (sutarimas bus – BNS). (...) Aš kalbėjausi beveik su visų frakcijų atstovais, tai yra pavieniai žmonės, kurie dar turi vieną kitą abejonę, o absoliučiai didžioji dalis frakcijų ir opozicijos, ir pozicijos iš tikrųjų remia šias pataisas“, – žurnalistams Seime antradienį sakė J. Olekas.
Juozas Olekas: absoliuti dauguma parlamentarų remia siūlymą dėl masinio naikinimo ginklo draudimo
„Tai yra tikrai toks mūsų pilnateisis įsiliejimas į mūsų kolektyvinės gynybos sistemą, kad mes galėtume atgrasyti bet kokį potencialų agresorių, nes branduoliniai ginklai naudojami atgrasymui pagrinde, o Lietuva šiuo atveju turi išskirtinį savo reguliavimą konstituciniu lygmeniu, tai jį pakeitus, mes tikrai galėsime būti žymiai saugesni negu buvę anksčiau“, – aiškino jis.
Anot jo, sutarta, kad po antradienį vyksiančios svarstymo stadijos pirmasis balsavimas dėl projekto bus spalio 6 dieną, galutinai dėl projekto ketinama apsispręsti sausį, tam reikės pratęsti ir Seimo sesiją.
Kad projektui būtų pritarta po svarstymo, užtenka paprastos Seimo posėdyje dalyvausiančių parlamentarų daugumos balsų.
Tačiau norint priimti Konstitucijos pataisą, parlamentarai dar turės du kartus balsuoti su trijų mėnesių pertrauka. Tuomet jau reikės, kad projektą palaikytų mažiausiai 94 parlamentarai iš 141.
BNS rašė, kad liepos pradžioje Seimas po pateikimo pritarė Konstitucijos 137 straipsnio keitimui, iš jo išbraukiant nuostatą dėl branduolinio ginklo dislokavimo Lietuvoje.
Šiuo metu Konstitucijoje rašoma, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių.
Pradinę iniciatyvą keisti pagrindinį šalies įstatymą pasirašė pusšimtis parlamentarų iš beveik visų Seimo frakcijų, siūlymo neparėmė nė vienas opozicinės „Nemuno aušros“ politikas.
Diskusijas dėl branduolinio ginklo dislokavimo skatina ir Prancūzijos prezidento Emmanuelio Macrono (Emanuelio Makrono) kovą pristatyta idėja kurti naują Europos branduolinio atgrasymo schemą, pagal kurią partnerės laikinai galėtų priimti Prancūzijos strategines oro pajėgas su branduoliniu ginklu.
Tuo metu „Financial Times“ birželio pradžioje skelbė, jog JAV svarsto galimybę dislokuoti branduolinį ginklą keliose papildomose NATO šalyse Europoje.
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