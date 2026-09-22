Vytauto Sinicos komunikacija socialiniame tinkle apskųsta Seimo etikos sargams

Organizacija teigia, kad įrašui iliustruoti buvo panaudotas dirbtinio intelekto sukurtas vaizdas, iliustruojantis, kaip į V. Sinicą panašus žmogus suduoda kitam žmogui smūgį koja.
Seimo etikos sargams apskųsta Sinicos komunikacija socialiniame tinkle
„Toks politinės komunikacijos būdas kelia rimtų klausimų dėl Seimo nariui taikomų pagarbos žmogui, padorumo ir pavyzdingumo principų laikymosi. Prašome Seimo etikos sargų įvertinti socialiniame tinkle paskelbtą turinį“, – pranešime cituojamas kreipimąsi inicijavęs Lietuvos jaunimo centro vadovas Martynas Norbutas.
Lietuvos jaunimo centras pabrėžia, kad fizinės prievartos vaizdavimas kaip politinės komunikacijos priemonė yra nesuderinamas su pagarba žmogui ir atsakingos politinės komunikacijos standartais.
„Seimo nario statusas nesuteikia teisės atsisakyti elementarių pagarbos žmogui ir padorumo standartų. Kai politinė žinutė apie migrantus papildoma smurto prieš žmogų vaizdiniu, turime klausti, kokią viešąją politinę kultūrą tokiu būdu kuriame“, – pažymėjo M. Norbutas.
Organizacija teigia, kad kreipimasis nėra susijęs su diskusija dėl migracijos politikos. Pasak jos, klausimų kyla, kokiu būdu konkretaus Seimo nario politinė pozicija yra pateikiama visuomenei ir kokie veiksmai legitimizuojami.
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