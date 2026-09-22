Socdemė Indrė Kižienė atvirai apie tamsiąją darbo Seime pusę: „Jaučiu ant drabužių, jaučiu ir ant savijautos“

Ką ji ten daro, aiškinosi TV3 televizijos laidos „Be Tabu“ komanda.
Seimo narė Indrė Kižienė buvo miestietė, bet kai susipažino su savo vyru, gyvenimo būdas pasikeitė.
„Aš visiškai esu radiatoriaus vaikas, mano pačios tėvai yra iš buto, tai neturėjom nei kaimo, nei kažkokios didesnės sodybos, tai va taip gyvenimas sudėliojo, kad vyrą gavau kaimietį. Ir dabar dažnai atvažiuojame į kaimą ir šiek tiek prie ūkio tenka prisidėti. Bet aš jau brandi būdama prisidėjau, o ne nuo vaikystės, iš tikrųjų, nelabai turėjau kastuvo rankose“, – pasakoja politikė.
Aprodė savo ūkį
Uošvių sodyboje – net du dideli šiltnamiai. Juose auga 42 skirtingos pomidorų rūšys. I. Kižienės uošvijoje laksto ir antys bėgikės. Pagrindinė jų užduotis – medžioti šliužus.
Indrei uošviai patiki ir labai rimtą pareigą – nuimti kopūstų derlių.
„Kai turiu daugiau laiko savaitgalį kokį, tai darau balandėlius. Mano šeimyna mėgsta, o šiaip tai vaikas dabar labai pradėjo valgyti salotas. Tai aš supjaustau kopūstą ir su majonezu ar su kokiu alyvuogių aliejumi“, – sako I. Kižienė.
Dėl darbo Seime priaugo nereikalingų kilogramų
Po darbų lauke, kaip ir priklauso – visi prie stalo. Degustuosim uošvienės mielines bandeles su mėsa ir uogiene. Tik Indrė jų valgo vis mažiau. Nes dirbant Seime iš kažkur atsirado nereikalingų kilogramų.
„Tenka truputėlį jau ir galvoti, kaip čia numesti svorio. Nes svorio priaugau. Daug priaugau. Jaučiu ant drabužių, jaučiu ir ant savijautos, tai viskas. Vis lauki to pirmadienio, vis ateis pirmadienis, nuo pirmadienio pradėsiu, tai tikrai reikia pasireguliuoti ir maistą, grįžti į ritmą ir galvoju, kad prasidėjus sesijai išnaudosiu mūsų bendrabučio sporto salę ir vakarais galbūt eisiu bent jau keletą kartų per savaitę truputėlį pajudėti, pasportuoti. Ir smegenys pailsės, ir tikiuosi gražesnių kūno linijų“, – pasakoja I. Kižienė.
Toks gyvenimo ratas – šiltnamis, bandelės, Seimas, šliužai, sporto salė. Ir niekur negali apsileisti.
Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.
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Laida „Be Tabu“ – pirmadieniais–ketvirtadieniais, 19.30 val. per TV3!
Tekstas parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Be Tabu“.
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