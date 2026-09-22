Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
5
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Socdemė Indrė Kižienė atvirai apie tamsiąją darbo Seime pusę: „Jaučiu ant drabužių, jaučiu ir ant savijautos“

2026-09-22 07:30 / šaltinis: TV3 laida „Be Tabu“ / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 laida „Be Tabu“ / aut.
2026-09-22 07:30
Pridėkite kaip šaltinį Google

Seimo narė Indrė Kižienė, pasirodo, yra moteris prie ūkio. Aukštadvaryje esančioje uošvių sodyboje Inga darbuojasi iš peties. 

Seimo narė Indrė Kižienė, pasirodo, yra moteris prie ūkio. Aukštadvaryje esančioje uošvių sodyboje Inga darbuojasi iš peties. 

REKLAMA
5

Ką ji ten daro, aiškinosi TV3 televizijos laidos „Be Tabu“ komanda. 

Seimo narė Indrė Kižienė buvo miestietė, bet kai susipažino su savo vyru, gyvenimo būdas pasikeitė. 

„Aš visiškai esu radiatoriaus vaikas, mano pačios tėvai yra iš buto, tai neturėjom nei kaimo, nei kažkokios didesnės sodybos, tai va taip gyvenimas sudėliojo, kad vyrą gavau kaimietį. Ir  dabar dažnai atvažiuojame į kaimą ir šiek tiek prie ūkio tenka prisidėti. Bet aš jau brandi būdama prisidėjau, o ne nuo vaikystės, iš tikrųjų, nelabai turėjau kastuvo rankose“, – pasakoja politikė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Socialdemokratė Indrė Kižienė aprodė savo ūkį

Aprodė savo ūkį

Uošvių sodyboje – net du dideli šiltnamiai. Juose auga 42 skirtingos pomidorų rūšys. I. Kižienės uošvijoje laksto ir antys bėgikės. Pagrindinė jų užduotis – medžioti šliužus. 

REKLAMA
REKLAMA

Indrei uošviai patiki ir labai rimtą pareigą – nuimti kopūstų derlių. 

„Kai turiu daugiau laiko savaitgalį kokį, tai darau balandėlius. Mano šeimyna mėgsta, o šiaip tai vaikas dabar labai pradėjo valgyti salotas. Tai aš supjaustau kopūstą ir su majonezu ar su kokiu alyvuogių aliejumi“, – sako I. Kižienė.

REKLAMA

Dėl darbo Seime priaugo nereikalingų kilogramų

Po darbų lauke, kaip ir priklauso – visi prie stalo. Degustuosim uošvienės mielines bandeles su mėsa ir uogiene. Tik Indrė jų valgo vis mažiau. Nes dirbant Seime iš kažkur atsirado nereikalingų kilogramų. 

„Tenka truputėlį jau ir galvoti, kaip čia numesti svorio. Nes svorio priaugau. Daug priaugau. Jaučiu ant drabužių, jaučiu ir ant savijautos, tai viskas. Vis lauki to pirmadienio, vis ateis pirmadienis, nuo pirmadienio pradėsiu, tai tikrai reikia pasireguliuoti ir maistą, grįžti į ritmą ir galvoju, kad prasidėjus sesijai išnaudosiu mūsų bendrabučio sporto salę ir vakarais galbūt eisiu bent jau keletą kartų per savaitę truputėlį pajudėti, pasportuoti. Ir smegenys pailsės, ir tikiuosi gražesnių kūno linijų“, – pasakoja I. Kižienė.

REKLAMA
REKLAMA

Toks gyvenimo ratas – šiltnamis, bandelės, Seimas, šliužai, sporto salė. Ir niekur negali apsileisti.

Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Laida „Be Tabu“ – pirmadieniais–ketvirtadieniais, 19.30 val. per TV3!

Tekstas parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Be Tabu“.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
Svi-reklaminis straipsnis
Svi-reklaminis straipsnis
2026-09-22 08:48
Nepadės. Kai Blinkė apmelavo į veidą žmones, kai su Žemaitaitine "dešra" ramiai ėjote į koaliciją, kai Paluckas "darė varkes", kai išsirinkote Sinkevičių pirmininkų iš kurio vadovaujamos Jonavos savivaldybės "prakalti" buvo 2 TV, kai Olekas jūsų patrairchas pareiškai kad mulkinti tautą ir meluoti yra norma ("apversti" blogus faktus ir parodyti kaip gerus siūlo) - jums nei vienam (!) nepadės jokia savi-reklama. Jūs- politinių lavonų partija
Atsakyti
Kroidas
Kroidas
2026-09-22 09:15
Prilindo šį kartą į seimą viskių nevykėlių.. ko sėdi seime moteriške? Eik lauk! Bo sustorėsi ir susirgsi negrįžtamai. Esi liaudies tarnaitė, tai ir dirbk zmonėms
Atsakyti
Vakar įsijungiau šitą šūdą pažiūrėti
Vakar įsijungiau šitą šūdą pažiūrėti
2026-09-22 07:38
Bet visa laida buvo apie juodašiknes qrvas
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (5)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų