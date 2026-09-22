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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Seimas spręs, ar leisti įmonėms per ekstremalias situacijas pasitelkti pagalbą iš kitų Europos Sąjungos šalių

2026-09-22 06:53 / šaltinis: ELTA
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2026-09-22 06:53
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Seimas antradienį ketina apsispręsti, ar leisti Lietuvos elektros ir gamtinių dujų perdavimo bei skirstymo sistemų operatoriams avarijų, sutrikimų ar ekstremaliųjų įvykių atvejais operatyviai pasitelkti kitų Europos Sąjungos (ES) valstybių energetikos bendrovių pagalbą.

Zarasų ir Anykščių krašte praūžusi audra (nuotr. Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcijos)
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Seimas antradienį ketina apsispręsti, ar leisti Lietuvos elektros ir gamtinių dujų perdavimo bei skirstymo sistemų operatoriams avarijų, sutrikimų ar ekstremaliųjų įvykių atvejais operatyviai pasitelkti kitų Europos Sąjungos (ES) valstybių energetikos bendrovių pagalbą.

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Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ frakcijos nario Algirdo Butkevičiaus ir kitų parlamentarų inicijuotomis Energetikos įstatymo pataisomis siūloma įteisinti tarpvalstybinį energetikos įmonių bendradarbiavimą, kai būtina atkurti energijos perdavimą, skirstymą ar tiekimą.

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Pagal projektą, Lietuvos elektros energijos ir gamtinių dujų perdavimo bei skirstymo sistemų operatoriai tokiais atvejais galėtų bendradarbiauti su analogiškomis kitų ES valstybių įmonėmis. 

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Lietuvos bendrovės turėtų atlyginti pagrįstas pagalbą suteikusių operatorių patirtas sąnaudas.

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Kaip skelbė ELTA, projektas parengtas siekiant sudaryti sąlygas ekstremalių situacijų metu greičiau pasitelkti kitų ES šalių darbuotojus, techniką, specializuotą įrangą ir kitus išteklius. 

Šiuo metu toks bendradarbiavimas traktuojamas kaip viešasis pirkimas, todėl būtinos procedūros gali trukdyti operatyviai gauti pagalbą.

Rugpjūčio 22 d. Lietuvą užklupusi audra smarkiai apgadino šalies elektros tinklą. Piko metu elektros tiekimas buvo sutrikęs daugiau kaip 268 tūkst. „Energijos skirstymo operatoriaus“ (ESO) klientų, o tinkle užfiksuota daugiau kaip 11 tūkst. pažeidimų.

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(16 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Audra Vilniuje

Tuomet likviduoti audros padarinius ir atkurti elektros tiekimą ESO padėjo ir iš Latvijos bei Lenkijos atvykusios brigados.

Pagal projektą, įstatymo pakeitimai įsigaliotų lapkričio 1 dieną.

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