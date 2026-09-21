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Seimo komitetas ragina greičiau įteisinti tvarką, kaip samdyti ES įmones ekstremalių situacijų metu

2026-09-21 10:42 / šaltinis: BNS
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2026-09-21 10:42
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Seimui ruošiantis galutinai apsispręsti, ar leisti energetikos ar kitoms įmonėms ekstremalių situacijų metu skubiai pasitelkti kitų ES šalių įmonių pagalbą, parlamento komitetas ragina kuo greičiau nustatyti ir tvarką, kaip naudotis tokiomis jų paslaugomis.

Seimo rudens sesijos pradžia (nuotr. Elta/D. Labučio)

Seimui ruošiantis galutinai apsispręsti, ar leisti energetikos ar kitoms įmonėms ekstremalių situacijų metu skubiai pasitelkti kitų ES šalių įmonių pagalbą, parlamento komitetas ragina kuo greičiau nustatyti ir tvarką, kaip naudotis tokiomis jų paslaugomis.

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Seimo Energetikos ir darnios plėtros komitetas pirmadienį pritarė Teisės departamento pastaboms, kurias patvirtinus Seimui Vyriausybė pataisų įgyvendinimo tvarką turėtų patvirtinti iki lapkričio.

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„Trumpi poįstatyminiai aktai turi būti paruošti ministerijų (bei patvirtinti Vyriausybės – BNS), kad pilnai galėtų funkcionuoti šitas Energetikos įstatymo projektas“, – BNS pirmadienį sakė komiteto pirmininkas Algirdas Butkevičius.

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„Čia tiesiog įpareigojimas yra institucijoms, kurios yra atsakingos už šito įstatymo įgyvendinimą, kad nustatytų tam tikrą tvarką. Tam tikra nustatoma tvarka būsimų konkursų organizavimui prisilaikant tam tikros ir Lietuvos teisės sistemos“, – aiškino Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ parlamentaras.

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Pasak jo, siekiama įpareigoti tvarką parengti kuo greičiau, nes neretai priėmus įstatymų pataisas papildomų teisės aktų rengimas užtrunka pernelyg ilgai: „Yra tokių atvejų pasitaikę ir ne vienas skundas priimtas, kada įsigalioja įstatymas, tačiau poįstatyminiai aktai dažniausiai būna išleidžiami po kelių mėnesių arba netgi po pusės metų.“

Seimas antradienį balsuos dėl Energetikos ir Viešųjų pirkimų įstatymo pataisų priėmimo, jos svarstomos skubos tvarka. Jas priėmus kitos įstatymo nuostatos įsigaliotų iš karto.

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Jos parengtos po rugpjūčio 22-ąją Lietuvą nusiaubusios audros, kai elektros tiekimas buvo sutrikęs beveik 270 tūkst. vartotojų.

Pataisų iniciatorius A. Butkevičius BNS yra teigęs, kad tokia praktika įprasta kitose ES šalyse ir leidžia greičiau atkurti elektros tiekimą vartotojams.

Kaip rašė BNS, jei pakeitimai bus priimti, „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) ar kiti operatoriai galės pasitelkti kitų ES šalių įmonių pagalbą sudarant tarpusavio pagalbos sutartis be viešųjų pirkimų.

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Pataisas parengusi grupė socialdemokratų ir „Vardan Lietuvos“ parlamentarų pabrėžia, kad Viešųjų pirkimų įstatymas dabar riboja energetikos įmonių galimybes greitai pasitelkti kitų ES įmonių pagalbą net ir tuomet, kai atstatyti infrastruktūrą kuo skubiau yra viešasis interesas.

Iniciatorių teigimu, leisti sparčiau pasitelkti kitų ES šalių energetikos bendroves būtina, nes audrų, liūčių, pūgų ar kitų ekstremalių reiškinių padarinius šalinti vienai ESO ar kitoms įmonėms yra sudėtinga.

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