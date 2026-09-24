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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Olekas apie KAM vakarėlį: „Visiems labai lengva sukritikuoti“

2026-09-24 11:45 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-09-24 11:45
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Viešojoje erdvėje kilus klausimų dėl Krašto apsaugos ministerijos (KAM) darbuotojams organizuoto vakarėlio už beveik 48 tūkst. eurų, Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad reikia ieškoti būtų, kad tokie atvejai nesikartotų. 

Seimo rudens sesijos pradžia (nuotr. Elta/D. Labučio)

Viešojoje erdvėje kilus klausimų dėl Krašto apsaugos ministerijos (KAM) darbuotojams organizuoto vakarėlio už beveik 48 tūkst. eurų, Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad reikia ieškoti būtų, kad tokie atvejai nesikartotų. 

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„Visiems labai lengva sukritikuoti, pasakyti, kad ne visai tinkamai buvo panaudotos lėšos, bet reikia kalbėtis, kad tokie dalykai nesikartotų, arba surasti formas, kurios nereikalauja tiek lėšų“, – žurnalistams Seime ketvirtadienį teigė parlamento vadovas. 

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„Aš manau, kad reikia paieškoti tokios formos, kuri nesukeltų abejonių, kad tos didelės lėšos, kurios skiriamos gynybai, nėra tinkamai panaudojamos“, – pridūrė jis. 

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Kartu jis pridūrė, kad kolektyvo pasibuvimai neformalioje aplinkoje yra reikalingi ir teigė šią situaciją aptarsiąs su krašto apsaugos ministru Robertu Kaunu. 

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„Aš manau, kad reikia telkti kolektyvus, reikia bendrauti, bet reikia pagalvoti ir apie finansus. Kažkiek yra reprezentacinių išlaidų, kurias galima panaudoti, bet galima ir šiek tiek patiems susimokėti. Tai reikia ieškoti to varianto. Grįš ministras, pasikalbėsime, kaip čia yra šitoje situacijoje“, – kalbėjo J. Olekas. 

Krašto apsaugos ministro paaiškinimų šiuo klausimu jau pareikalavo premjeras Mindaugas Sinkevičius. 

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Savo ruožtu prezidentas Gitanas Nausėda skeptiškai vertino sprendimą surengti beveik 48 tūkst. eurų kainavusią šventę KAM darbuotojams. Pasak jo, tai diskredituoja visą krašto apsaugos finansavimą.

Tuo metu KAM vadovas R. Kaunas atmetė viešojoje erdvėje pasirodžiusią kritiką ir sakė, jog nereikėtų apsimetinėti, kad „valstybės tarnyboje dirba robotai, o ne žmonės“. Tiesa, ministras patikino vertinsiantis, ar šiam renginiui skiriamų lėšų suma buvo pasirinkta objektyviai.

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Apie tai, kad KAM darbuotojams skirtas renginys kainavo beveik 48 tūkst. eurų, pranešė naujienų portalas lrytas.lt bei Lietuvos ryto TV.  

Pradinėje sąmatoje nurodoma, kad vietos nuoma atsiėjo 5,1 tūkst. eurų, maitinimo paslaugos – 12 tūkst. eurų, moderatoriaus paslaugos – 1,5 tūkst. eurų, „Baltos varnos“ – 1452 eurus, Donatas Montvydas – 7865 eurus, iliuzionisto Antono Lavrentjevo pasirodymas – 2178 eurus.

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Tiesa, pradinę sąmatą (viso – 50 364 eurai) sumažinti paragino ministerijos Biudžeto ir finansų departamentas. Galutinė renginio sąmata buvo 47 559 eurai, iš jų 44 994 eurai buvo apmokėti KAM lėšomis, likę – pačių renginio dalyvių lėšomis.

Savo ruožtu ministerija nurodė, kad renginyje dalyvavo apie 200 KAM ir Bendrųjų reikalų departamento darbuotojų.

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dėdė vargas
dėdė vargas
2026-09-24 12:12
Juozukai negi dimencija, kad nepraleidai progos patylėjus? Juk jūsų ,,auksinių šaukštų,, istoriją dar nepamiršome. Krašto apsauga permaitinta mokesčių mokėtojų pinigais. Tai gal šie ,,vargšai,, galėtų ir susimesti baliams ir iliuzionistams užuot čiulpę mamos Lietuvos papą???
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