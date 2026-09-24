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TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Belgijos tenisininkės priešinosi iki galo, tačiau Ukrainai kelią į pusfinalį atvėrė dvejetai

2026-09-24 15:19 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-24 15:19
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Ukrainos teniso rinktinė antrus metus iš eilės pateko į Billie Jean King taurės finalo turnyro pusfinalį. Ketvirtfinalyje Šendžene (Kinija) ukrainietės 2:1 įveikė Belgijos komandą.

Anhelina Kalinina ir Liudmyla Kičenok | Scanpix nuotr.

Ukrainos teniso rinktinė antrus metus iš eilės pateko į Billie Jean King taurės finalo turnyro pusfinalį. Ketvirtfinalyje Šendžene (Kinija) ukrainietės 2:1 įveikė Belgijos komandą.

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Pirmąjį tašką Ukrainai iškovojo Anhelina Kalinina (WTA-48). Ji po daugiau nei dviejų valandų kovos 6:7 (6:8), 6:1, 6:1 palaužė Belgijos rinktinės debiutantę Janą Otzipką (WTA-474).

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Belgės netrukus atsitiesė ir išlygino rezultatą. Greet Minnen (WTA-217) surengė įspūdingą kovą prieš septintąją pasaulio raketę Eliną Svitoliną ir ją nugalėjo 6:7 (5:7), 6:4, 6:4.

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Viskas sprendėsi dvejetų mače, kuriame Ukrainai atstovavo A. Kalinina ir Liudmyla Kičenok. Ukrainietės 6:3, 6:3 įveikė Magali Kempen ir Larą Salden bei užtikrino savo komandai vietą tarp keturių stipriausių turnyro ekipų.

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Ukrainos rinktinės pusfinalio varžovė paaiškės po ketvirtfinalio tarp Italijos ir Kinijos.

Belgijos komandai turnyras baigėsi, tačiau 2026 metų sezoną ji gali vadinti sėkmingu. Atrankos etape belgės sensacingai 3:1 įveikė net 18 kartų Billie Jean King taurę laimėjusią JAV rinktinę.

Vietas tarp keturių stipriausių komandų anksčiau užsitikrino Čekijos ir Ispanijos rinktinės.

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