Belgijos tenisininkės priešinosi iki galo, tačiau Ukrainai kelią į pusfinalį atvėrė dvejetai

Pirmąjį tašką Ukrainai iškovojo Anhelina Kalinina (WTA-48). Ji po daugiau nei dviejų valandų kovos 6:7 (6:8), 6:1, 6:1 palaužė Belgijos rinktinės debiutantę Janą Otzipką (WTA-474).
Belgės netrukus atsitiesė ir išlygino rezultatą. Greet Minnen (WTA-217) surengė įspūdingą kovą prieš septintąją pasaulio raketę Eliną Svitoliną ir ją nugalėjo 6:7 (5:7), 6:4, 6:4.
Viskas sprendėsi dvejetų mače, kuriame Ukrainai atstovavo A. Kalinina ir Liudmyla Kičenok. Ukrainietės 6:3, 6:3 įveikė Magali Kempen ir Larą Salden bei užtikrino savo komandai vietą tarp keturių stipriausių turnyro ekipų.
Ukrainos rinktinės pusfinalio varžovė paaiškės po ketvirtfinalio tarp Italijos ir Kinijos.
Belgijos komandai turnyras baigėsi, tačiau 2026 metų sezoną ji gali vadinti sėkmingu. Atrankos etape belgės sensacingai 3:1 įveikė net 18 kartų Billie Jean King taurę laimėjusią JAV rinktinę.
Vietas tarp keturių stipriausių komandų anksčiau užsitikrino Čekijos ir Ispanijos rinktinės.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.