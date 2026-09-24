Sydney Sweeney paviešino nuogą Serenos Williams nuotrauką – jos vyras netylėjo

S. Sweeney pastarosiomis dienomis sulaukė nemažai kritikos dėl nuogos reklamos, skirtos sporto lažybų bendrovei. Aktorė į kritiką atsakė savo „Instagram“ istorijoje pasidalijusi nuotrauka, kurioje S. Williams pozuoja nuoga ESPN žurnalo „Body Issue“ fotosesijoje. Kartu su teniso legenda S. Sweeney paskelbė ir kitų žinomų sportininkių – Rondos Rousey, Sue Bird, Megan Rapinoe bei Caroline Wozniacki – nuotraukas. Aktorė taip pat pasidalijo nuogų vyrų sportininkų Robo Gronkowskio, Myleso Garretto, Karlo-Anthony Townso ir Jasonu Kelce'o nuotraukomis.
A. Ohanianas, kuris yra moterų lengvosios atletikos varžybų serijos „Athlos“ įkūrėjas, teigė, kad S. Sweeney reklama nukreipė dėmesįnuo tikrų sportininkių.
„Keisčiausia tai, kad Sydney Sweeney nėra sportininkė. Visa tai akivaizdžiai buvo sukurta tam, kad sukeltų reakciją. Apmaudu, jog tiek daug laiko praleidžiame kalbėdami apie Sydney Sweeney, o ne apie nuostabias tikras sportininkes“, – ESPN sakė A. Ohanianas.
Verslininkas ypač išskyrė britų sprinterę Amy Hunt, kuri po varžybų socialiniuose tinkluose taip pat sureagavo į S. Sweeney reklamą.
Jis taip pat paaiškino, kodėl nemato tiesioginio ryšio tarp S. Williams ir S. Sweeney nuogų fotosesijų.
„Visa „Body Issue“ esmė yra ta, kad sportininkai – tiek vyrai, tiek moterys – patys pasirenka tai daryti. Tavo kūnas yra tarsi tavo atlikto darbo CV – jis parodo, kiek pastangų įdėjai į savo sportą. Taip, šie sportininkai yra patrauklūs, tačiau jie demonstruoja savo darbo rezultatą. Todėl niekas dėl to nesipiktina – jie tiesiog rodo, ką pasiekė“, – aiškino A. Ohanianas.
Pasak jo, aktorės ir profesionalios sportininkės situacijos nėra tapačios.
„Nenoriu nuskambėti nepagarbiai, bet jei esi aktorė, tai tu nepraleidai dešimtmečių tobulindama fizinį įgūdį taip, kaip tai daro profesionalus sportininkas. Todėl tai nėra tas pats“, – pridūrė jis.
Vis dėlto A. Ohanianas pabrėžė, kad pats S. Sweeney pasirinkimo pozuoti nuogai reklamoje nekritikuoja.
„Aš net nesu piktas. Jei ji nori būti nuoga reklamoje – puiku, gerai. Mane labiausiai erzina būtent klaidingas sugretinimas, į kurį, mano nuomone, pagrįstai atkreipia dėmesį mūsų sportininkės. Ironiška tai, kad bent jau mano socialinių tinklų sraute dabar daug daugiau moterų sportininkių, kurios demonstruoja savo pasiekimus ir daro puikius dalykus. Ir tai yra nuostabu“, – sakė A. Ohanianas.
A. Ohanianas ir S. Williams augina dvi dukras. Verslininkas taip pat aktyviai investuoja į moterų sportą – 2020 metais jis prisidėjo prie Los Andželo moterų futbolo klubo „Angel City FC“ įkūrimo, o taip pat yra Londono „Chelsea“ moterų komandos akcininkas.
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