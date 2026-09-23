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Po mačo Singapūre – ypatingas ukrainietės prašymas sirgaliams

2026-09-23 17:43 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-23 17:43
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Ukrainos tenisininkė Oleksandra Olijnykova (WTA-47) po pergalės prieš Vivian Wolff pirmajame Singapūro WTA 500 turnyro rate ne tik pasidalijo mintimis apie mačą, bet ir išsiuntė svarbią žinutę sirgaliams. Po mačo ukrainietė buvo paklausta apie plačią šypseną jos veide vos išėjus į kortą.

Oleksandra Olijnykova | Scanpix nuotr.

Ukrainos tenisininkė Oleksandra Olijnykova (WTA-47) po pergalės prieš Vivian Wolff pirmajame Singapūro WTA 500 turnyro rate ne tik pasidalijo mintimis apie mačą, bet ir išsiuntė svarbią žinutę sirgaliams. Po mačo ukrainietė buvo paklausta apie plačią šypseną jos veide vos išėjus į kortą.

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„Manau, kad žaidžiu kur kas geriau, kai galiu mėgautis atmosfera. Labai džiaugiuosi čia matydama tiek daug teniso sirgalių“, – sakė O. Olijnykova.

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Pirmajame sete ukrainietė jautėsi gana užtikrintai, tačiau antrajame varžovė gerokai padidino spaudimą. O. Olijnykova pripažino, kad jau buvo pasiruošusi galimai trečiojo seto kovai.

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„Žinoma, buvau pasiruošusi, kad galbūt teks žaisti trečią setą, nes visą laiką vyko labai atkakli kova. Tiesiog pasakiau sau, kad turiu tęsti savo žaidimą. Mačiau, kad ji labai gerai atakuoja, o antrajame sete pradėjo gerokai geriau paduoti. Todėl sau pasakiau, kad turiu būti pasiruošusi kovoti dėl kiekvieno taško. Galbūt tai ir padėjo“, – kalbėjo tenisininkė.

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Svarbiausia O. Olijnykovos žinutė nuskambėjo jau po klausimų apie patį mačą. Ukrainietė paragino Singapūro turnyro sirgalius atkreipti dėmesį į situaciją jos šalies mieste Oleškuose.

„Yra dar vienas labai svarbus dalykas, kurį noriu pasakyti sirgaliams. Žinote, kad esu iš Ukrainos ir šiuo metu mūsų šalyje vyksta karas. Noriu jūsų paprašyti vieno dalyko. Po mačo, prašau, paieškokite internete Oleškų. Tai miestas, kuris šiuo metu yra okupuotas ir kuriame vyksta humanitarinė katastrofa. Yra informacijos, kad žmonės ten badauja. Jie neturi humanitarinės pagalbos, vaistų ir negali išvykti“, – teigė O. Olijnykova.

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Ukrainietė paragino sirgalius neapsiriboti vien informacijos paieška, bet ir dalytis ja su kitais.

„Noriu visų paprašyti: kai baigsite šią nuostabią dieną turnyre, paieškokite informacijos apie Oleškus ir ja pasidalykite. Padarykite viską, ką galite. Skleiskite šią informaciją visur, kad galėtume išgelbėti žmonių gyvybes Ukrainoje“, – savo kreipimąsi baigė O. Olijnykova.

WTA 500 serijos moterų teniso turnyro Singapūre prizų fondą sudaro kiek daugiau nei 1,206 mln. JAV dolerių.

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