Nugalėjusi Lys, Ruse atsisuko į jos kritikus: „Man skaudu tai matyti“

Dalis sirgalių ėmė kritikuoti vokietę ir jos suprastėjusius rezultatus sieti su veikla už teniso aikštės ribų. Būtent tokios reakcijos E-G. Ruse nepaliko abejingos.
„Labai nusivyliau matydama tiek daug neigiamų komentarų po mano įrašu apie vieną geriausių mano draugių. Nusprendžiau apie tai parašyti, nes, tiesą sakant, man tai buvo skaudu matyti. Prieš teisdami profesionalią sportininkę iš už ekrano, prisiminkite, kad matote metų metus trukusio pasiaukojimo, disciplinos, traumų, spaudimo, pralaimėjimų, vienatvės ir daugybės valandų darbo, kurių niekas nemato, rezultatą. Tapti profesionalia tenisininke nėra sėkmės reikalas. Eva užsitarnavo savo vietą tame korte“, – rašė E-G. Ruse.
Kritikos E. Lys sulaukė dėl aktyvumo socialiniuose tinkluose. Vokietė dažnai dalijasi kelionių ištraukomis, gyvenimo teniso ture akimirkomis, vaizdo įrašais ir įvairiu pramoginiu turiniu „Instagram“ bei „TikTok“ paskyrose.
Kai kurie sirgaliai netgi ėmė teigti, kad būtent toks gyvenimo būdas trukdo E. Lys susikoncentruoti į tenisą. Šiemet vokietės pergalių ir pralaimėjimų santykis nėra geras – ji laimėjo 8 ir pralaimėjo 18 mačų.
Vis dėlto E-G. Ruse nesutiko, kad tenisininkės veikla už aikštės ribų galėtų paaiškinti rezultatą suprastėjimą.
Pati rumunė taip pat puikiai žino, ką reiškia sulaukti neapykantos internete. Po pralaimėjimo Aoi Ito praėjusių metų Sinsinatyje vykusiame turnyre E-G. Ruse paviešino jai atsiųstas žinutes, kuriose sirgaliai įžeidinėjo tenisininkę dėl jos pasirodymo aikštėje.
E. Lys tai nėra pirmas kartas, kai jos aktyvumas socialiniuose tinkluose tampa diskusijų objektu. Panašios kritikos pastaruoju metu sulaukė ir kitos aukščiausio lygio tenisininkės, tarp jų – Aryna Sabalenka.
This is great from Ruse. ❤️ pic.twitter.com/Ikf2NezIGf— José Morgado (@josemorgado) September 23, 2026
Buvusi 4-oji pasaulio raketė Sofia Kenin (WTA-106) iš JAV jau pirmajame rate 6:3, 6:7 (4:7), 4:6 krito prieš Armėnijos atstovę Aliną Čarajevą (WTA-121), nors antrajame sete pirmavo 4:2, o vėliau – 6:5, bet savo padavimais nepajėgė įtvirtinti pergalės.
WTA 250 serijos moterų teniso turnyro Pietų Korėjoje prizų fondą sudaro 283,347 tūkst. JAV dolerių.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.