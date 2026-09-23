Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Ispanijos tenisininkės Šendžene nutraukė 18 metų laukimą ir žengė į pusfinalį

2026-09-23 20:44 / šaltinis: Sportas.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-09-23 20:44
Pridėkite kaip šaltinį Google

Ispanijos moterų teniso rinktinė po dramatiškos kovos pirmą kartą nuo 2008 metų pateko į Billie Jean King taurės pusfinalį. Šendžene (Kinija) vykusiame ketvirtfinalyje ispanės 2:1 įveikė Kazachstaną, kuriam nepadėjo Elena Rybakina.

Cristina Bucsa ir Sara Sorribes Tormo | Scanpix nuotr.

Ispanijos moterų teniso rinktinė po dramatiškos kovos pirmą kartą nuo 2008 metų pateko į Billie Jean King taurės pusfinalį. Šendžene (Kinija) vykusiame ketvirtfinalyje ispanės 2:1 įveikė Kazachstaną, kuriam nepadėjo Elena Rybakina.

REKLAMA
0

Pirmąjį tašką Ispanijai iškovojo Jessica Bouzas Maneiro (WTA-93), kuri per 62 minutes 6:2, 6:2 nugalėjo Sonją Žijijenbajevą (WTA-384). Ispanė nesuteikė kazachei „break pointų“, pati keturis kartus laimėjo varžovės padavimų serijas ir net 82 proc. taškų po savo pirmojo padavimo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kazachstanui atsitiesti padėjo Julija Putinceva. Pasaulio reitingo 79-oji raketė 6:2, 3:6, 6:1 įveikė Cristiną Bucsą (WTA-35) ir išlygino ketvirtfinalio rezultatą. Ši pergalė J. Putincevai buvo 28-oji Billie Jean King taurėje. Tiek pat pergalių šiame turnyre tarp Kazachstano tenisininkių yra iškovojusi Galina Voskobojeva.

REKLAMA
REKLAMA

C. Bucsa į Šendženą atvyko po praėjusią savaitę Gvadalacharoje (Meksika) vykusio WTA turnyro, kuriame ji pasiekė vienetų pusfinalį ir triumfavo dvejetų varžybose. Kelionė iš Meksikos į Kiniją, panašu, turėjo įtakos jos pasirodymui – pirmajame sete ispanė atrodė pavargusi ir jį pralaimėjo vos per 33 minutes.

REKLAMA

Vis dėlto C. Bucsa sugebėjo atsitiesti antrajame sete, tačiau lemiamoje mačo dalyje jai vėl pritrūko jėgų. Po pralaimėjimo pasaulio reitingo 35-oji raketė turėjo vos apie 30 minučių poilsio, nes jos laukė dar vienas svarbus mačas.

Ispanijos rinktinės kapitonė Carla Suarez Navarro nusprendė dvejetų mače vėl pasikliauti C. Bucsa. Ji kartu su Sara Sorribes Tormo 6:2, 7:5 įveikė Aną Daniliną ir Žibek Kulambajevą bei išplėšė Ispanijai kelialapį į pusfinalį.

REKLAMA
REKLAMA

Dvejetų mačas truko 2 valandas ir 7 minutes. Ispanės neutralizavo net 20 iš 22 „break pointų“, o vien antrasis setas truko 88 minutes.

„Merginos turi tikrą kovotojų dvasią ir šiandien atidavė visą savo širdį. Labai jomis didžiuojuosi. Varžybos tuo nesibaigia – penktadienį laukia pusfinalis“, – sakė C. Suarez Navarro.

Ispanijos rinktinė pusfinalyje susitiks su Čekija, kuri ketvirtfinalyje 2:0 įveikė Didžiąją Britaniją.

Kitose ketvirtfinalio porose ketvirtadienį susitiks Ukraina ir Belgija bei titulą ginanti Italija ir turnyro šeimininkė Kinija.

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų