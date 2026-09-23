Ispanijos tenisininkės Šendžene nutraukė 18 metų laukimą ir žengė į pusfinalį

Pirmąjį tašką Ispanijai iškovojo Jessica Bouzas Maneiro (WTA-93), kuri per 62 minutes 6:2, 6:2 nugalėjo Sonją Žijijenbajevą (WTA-384). Ispanė nesuteikė kazachei „break pointų“, pati keturis kartus laimėjo varžovės padavimų serijas ir net 82 proc. taškų po savo pirmojo padavimo.
Kazachstanui atsitiesti padėjo Julija Putinceva. Pasaulio reitingo 79-oji raketė 6:2, 3:6, 6:1 įveikė Cristiną Bucsą (WTA-35) ir išlygino ketvirtfinalio rezultatą. Ši pergalė J. Putincevai buvo 28-oji Billie Jean King taurėje. Tiek pat pergalių šiame turnyre tarp Kazachstano tenisininkių yra iškovojusi Galina Voskobojeva.
C. Bucsa į Šendženą atvyko po praėjusią savaitę Gvadalacharoje (Meksika) vykusio WTA turnyro, kuriame ji pasiekė vienetų pusfinalį ir triumfavo dvejetų varžybose. Kelionė iš Meksikos į Kiniją, panašu, turėjo įtakos jos pasirodymui – pirmajame sete ispanė atrodė pavargusi ir jį pralaimėjo vos per 33 minutes.
Vis dėlto C. Bucsa sugebėjo atsitiesti antrajame sete, tačiau lemiamoje mačo dalyje jai vėl pritrūko jėgų. Po pralaimėjimo pasaulio reitingo 35-oji raketė turėjo vos apie 30 minučių poilsio, nes jos laukė dar vienas svarbus mačas.
Ispanijos rinktinės kapitonė Carla Suarez Navarro nusprendė dvejetų mače vėl pasikliauti C. Bucsa. Ji kartu su Sara Sorribes Tormo 6:2, 7:5 įveikė Aną Daniliną ir Žibek Kulambajevą bei išplėšė Ispanijai kelialapį į pusfinalį.
Dvejetų mačas truko 2 valandas ir 7 minutes. Ispanės neutralizavo net 20 iš 22 „break pointų“, o vien antrasis setas truko 88 minutes.
„Merginos turi tikrą kovotojų dvasią ir šiandien atidavė visą savo širdį. Labai jomis didžiuojuosi. Varžybos tuo nesibaigia – penktadienį laukia pusfinalis“, – sakė C. Suarez Navarro.
Ispanijos rinktinė pusfinalyje susitiks su Čekija, kuri ketvirtfinalyje 2:0 įveikė Didžiąją Britaniją.
Kitose ketvirtfinalio porose ketvirtadienį susitiks Ukraina ir Belgija bei titulą ginanti Italija ir turnyro šeimininkė Kinija.
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