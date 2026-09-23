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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > LKL

Klaipėdos „Neptūnas“ LKL starte užtikrintai pranoko Utenos „Juventus“

2026-09-23 20:26 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-09-23 20:26
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Pirmąją pergalę Lietuvos krepšinio lygos (LKL), kurią remia „Betsson“, sezone iškovojo Klaipėdos „Neptūnas“ (1/1), kuris savų sirgalių akivaizdoje 99:84 (18:16, 31:20, 28:20, 22:28) susitvarkė su Utenos „Juventus“ (0/2) komanda.

Klaipėdiečiai laimėjo

Pirmąją pergalę Lietuvos krepšinio lygos (LKL), kurią remia „Betsson“, sezone iškovojo Klaipėdos „Neptūnas“ (1/1), kuris savų sirgalių akivaizdoje 99:84 (18:16, 31:20, 28:20, 22:28) susitvarkė su Utenos „Juventus“ (0/2) komanda.

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Mačo pradžioje taikliais metimais prabilo Cameronas Reynoldsas (5:6), nors „Neptūnas“ ir veržėsi į priekį – 8:5. Abi ekipos apsikeitė tritaškiais, Mindaugas Girdžiūnas su Henri Drellu išlaikė priekyje šeimininkus – 14:10. Tiesa, greitai Tevianas Jonesas grąžino lygybę (14:14), o po pirmo kėlinio nedidelę persvarą turėjo „Neptūnas“ 18:16.

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Po pertraukos Elvaras Fridrikssonas bei Yannickas Franke truktelėjo priekin šeimininkus (28:21), o Justo Furmanavičiaus tritaškis menkai įkvėpė svečius. Skirtumas augo (36:27), o galiausiai H.Drello dėka tapo dviženklis – 40:29. „Neptūnas“ tvirtai uždarė pirmąją mačo dalį – 49:36.

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Y.Franke ir H.Drellas didino „Neptūno“ pranašumą (56:39), nors legionieriai varžovų gretose taip pat priminė apie save. Einaro Tubučio taškai persvarą pavertė kol kas rekordine (71:52), bet netrukus rekordą gerino M.Girdžiūnas – 73:52.

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Prieš paskutinį ketvirtį klaipėdiečiai triuškino varžovus (77:56), o situacija taip ir nepakito. Dominavę ir puolime nesustabdomi klaipėdiečiai įsirašė užtikrintą pergalę.

Praeitą mačą neigiamai žaidęs Y.Franke šįkart buvo kitoks: pelnė 23 taškus per 23 minutes. Jam su 16 taškų gerai talkino H.Drellas, 15 pridėjo veteranas M.Girdžiūnas.

Visas šis trejetas smeigė 7 tritaškius iš 10, kai likusi komanda – 2 iš 8.

Uteniškių gretose su 20 taškų išsiskyrė T.Jonesas.

„Neptūnas“: Yannickas Franke 23 (3/4 trit.), Henri Drellas 16 (3/5 trit.), Mindaugas Girdžiūnas 15, Martynas Echodas 12 (6 atk. kam.), Arnas Beručka 10 (6 atk. kam.).

„Juventus“: Tevianas Jonesas 20 (7/12 metimai), Cameronas Reynoldsas (3/7 trit.) ir Chase‘as Hunteris – po 15, Laurynas Beliauskas 11, Justas Furmanavičius 8.

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