„Hipocredit“ stipriu finišu palaužė Kėdainių klubą

Evaldo Beržininkaičio auklėtiniai svečiuose 65:85 (19:18, 18:19, 18:21, 10:27) neatsilaikė prieš Jonavos „Hipocredit“ (1/1) klubą.
E.Beržininkaičiui tai buvo debiutas kaip vyr. treneriui LKL, kurią remia „Betsson“, batalijose.
Rungtynės prasidėjo lygia kova. Nicholasas Johnsonas su Donatu Sabeckiu smeigė po tritaškį ir taip suteikė pranašumą „Hipocredit“ – 12:8. Tiesa, greitai skirtumas tirpo iki minimalaus (13:14), o Jonas Zakas tolimu šūviu išvedė į priekį „Nevėžį-Paskolų klubą“ – 17:16.
Nė viena komanda labiau atsiplėšti nepajėgė: Danieliaus Lavrinovičiaus dėjimas saugojo lygybę (25:25), tačiau Clevonas Brownas ir N.Johnsonas vėl leido šeimininkams pirmauti – 35:32.
Rungtynės toliau buvo nerezultatyvios ir lygios. Po didžiosios pertraukos scenarijus nepakito, į priekį minimaliai veržėsi tai viena, tai kita komanda. Po Damoni Harrisono baudų metimų jonaviečiai įgijo 3 taškų pranašumą (53:50), toks jis liko iki trečio ketvirčio pabaigos – 58:55.
Ketvirtą kėlinį „Hipocredit“ pradėjo spurtu. Pirmiausiai pataikė Timas Lambrechtas, vėliau Clevonas Brownas ir N.Johnsonas, tad skirtumas tapo rekordinis – 66:57. N.Johnsonas persvarą pavertė dviženkle (67:57), o iniciatyva visiškai atsidūrė šeimininkų rankose, nes net baudų metimų svečiai neišnaudojo.
„Nevėžio-Paskolų klubo“ puolimas strigo – per pusę kėlinio pelnyti tik 3 taškai, juodą atkarpą nutraukė Flynno Boardmanno-Raffeto baudų metimai (59:70), tačiau Donatas Sabeckis išnaudojo savo progą ir jonaviečiai žengė pergalės link – 72:59.
Jau debiutiniame mače žibėjęs N.Johnsonas šįkart tik pagerino skaičius: pelnė 25 taškus (4/5 trit.), atkovojo 3 kamuolius, atliko 3 perdavimus, provokavo net 10 pražangų bei rinko 31 naudingumo balą.
28 sekundes sužaidė ir LKL, kurią remia „Betsson“, debiutavo Nojus Rauluševičius, atstovaujantis Jonavos klubui.
LKL, kurią remia „Betsson“, sezoną atidarė visi klubai, išskyrus Vilniaus „Rytą“, kuris šiuo metu kaunasi FIBA Tarpkontinentinėje taurėje.
„Hipocredit“: Nicholasas Johnsonas 25 (4/5 trit., 31 n.b.), Clevonas Brownas 14, Matas Repšys 11 (6 atk. kam.), Timas Lambrechtas 8 (6 atk. kam.).
„Nevėžis-Paskolų klubas“: Javontae Hopkinsas 11 (11/12 baud.), Aaronas Gray‘us (8 atk. kam.) ir Jacobas Wiley – po 10, Flynnas Boardmannas-Raffetas ir Paulius Petrilevičius (6 atk. kam.) – po 8.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.