Europos rankinio taurės burtai: Lietuvos komandos susitiks su garsiais Rumunijos ir Čekijos klubais

Antrajame Europos taurės turnyre rungtyniaus du Lietuvos klubai. Šalies čempionas Klaipėdos „Dragūnas“ pateko pagal reitingą, o Kauno „Granitas-Karys“ pirmajame etape bendru rezultatu 52:44 įveikė Nikosijos „Omonoia 29M“ ekipą.
Burtai lėmė, kad „Dragūno“ rankininkai kovas Europos taurės turnyre pradės su Čekijos „Zubri“ klubu, o „Granitas-Karys“ susitiks su Rumunijos „Politehnica Timišoara“ komanda.
Pirmąsias rungtynes Lietuvos komandos žais spalio 17 arba 18 d. namuose, atsakomąsias po savaitės išvykoje.
Klaipėdiečių kelyje – 100-etis klubas
„Dragūno“ laukia seniausio Čekijos rankinio klubo iššūkis. „Zubri“ klubas buvo įkurtas 1926 m. rugpjūtį ir šiais metais šventė šimtmečio jubiliejų.
Praėjusį sezoną Čekijos čempionate 4 vietą užėmę „Zubri“ rankininkai rungtyniauja 1200 žiūrovų talpinančioje arenoje, pasižyminčioje audringu sirgalių palaikymu, nors Zubržių mieste gyvena vos 5500 gyventojų.
Devintajame dešimtmetyje Čempionų lygoje žaidęs „Zubri“ klubas vėliau prarado turėtas pozicijas ir dalyvaudavo žemesnio rango turnyruose. Praėjusį sezoną be Europos turnyrų likusi Čekijos komanda iki tol penkis sezonus iš eilės žaidė Europos taurės turnyre. Geriausiai sekėsi 2020-2021 m. sezone, kai „Zubri“ pasiekė ketvirtfinalį.
„Sunku pasakyti kas yra poros favoritas. Sezonas dar tik prasidėjo, varžovai sužaidė vos dvejas rungtynes Čekijos čempionate ir sunku spręsti apie jų pajėgumą. Manau, kad Čekijos čempionatas yra panašaus pajėgumo kaip ir Baltijos rankinio lyga, todėl abiejų komandų šansai yra lygūs, – sakė Lietuvos rankinio lygos sezoną trimis triuškinančiomis pergalėmis pradėjusio „Dragūno“ treneris Miglius Astrauskas. – Prieš kovas Europos taurės turnyre, žaisime su Baltijos lygos favoritais ir pamatysime tikrąjį savo komandos pajėgumą. Sezono pradžioje turime įtemptą tvarkaraštį, bet turime ir didelį žaidėjų pasirinkimą, todėl toks krūvis nevargina, galime varijuoti sudėtimi ir visus žaidėjus patikrinti. Tikimės, kad prieš dvikovą su čekais būsime jau kaip reikiant įsivažiavę.“
Kauniečiams teko biudžetą išpūtęs varžovas
Po penkerių metų pertraukos į antrąjį etapą patekęs „Granitas-Karys“ antrajame susitiks su vienu seniausių Rumunijos klubų „Politehnica Timišoara“. Timišoaros politechnikos universitete rankinio komanda buvo įkurta dar 1947 metais.
Praėjusį sezoną „Politehnica Timišoara“ komanda Rumunijos čempionate užėmė 4 vietą ir į priekį praleido tik garsius varžovus – čempionu tapusį šalies rankinio flagmaną Bukarešto „Dinamo“ klubą, vicečempionę „Buzau“ komandą, kurioje žaidžia lietuvis Žanas Gabrielius Virbauskas ir bronzą laimėjusią Bukarešto CSM ekipą.
Rumunijos lyga pastaruoju metu nuolat patenka į EHF reitingo pirmąjį dešimtuką, todėl šioje šalyje verda labai atkakli kova ir dėl vietų Europos turnyruose. „Politehnica Timišoara“ paskutinį kartą Europos lygoje žaidė 2019-2020 m. sezone.
„Burtai – nieko gero, bet jų nepasirinksi. Galėjo būti ir geriau, bet galėjome gauti ir blogesnių variantų. Varžovai yra favoritai, bet manau, kad mūsų jaunai komandai tai bus labai geras impulsas susitikti su stiprios lygos atstovais ir pasivaržyti su stipria komanda, – sakė „Granito-Kario“ komandos treneris Vaidotas Grosas. – Varžovų gretose yra daug patyrusių legionierių – po tris iš Ukrainos ir Kroatijos, taip pat iš Lenkijos, Juodkalnijos, Graikijos ir Brazilijos. Kai kurie jų yra žaidę elitinėse lygose. Rumunijos čempionatas tikrai labai aukšto lygio ir jau daugiau negu dešimtį jie daug investuoja į rankinį. Lygoje dominuoja kartais ir į Čempionų lygą patenkantis „Dinamo“ klubas, bet kitos 6-7 komandos yra labai panašaus pajėgumo ir ta konkurencija jas stipriai veda į priekį.“
Skelbiama, kad ambicijų nestokojantis „Politehnica Timišoara“ klubas šį sezoną padidino biudžetą iki 2 mln. eurų. Tuo tarp „Granitas-Karys“ šį sezoną planuoja surinkti apie 180 tūkst. eurų biudžetą.
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