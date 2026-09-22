Paskelbtas „Žalgirio“ biudžetas: piniginę papildę čempionai surinko kosminę sumą

Šį sezoną Lietuvos čempionai planuoja disponuoti 28,8 mln. eurų biudžetu. Palyginimui, praėjusį sezoną „Žalgirio“ biudžetas siekė 24 mln. eurų, nors pirminis planas buvo 21,7 mln. eurų.
Kauniečiai pernai išleido 24,8 mln. eurų. Į tai įeina 2 mln. eurų, kurie perkelti jau į šį sezoną, o taip pat suteikta 1,5 mln. eurų parama futbolo sektoriui.
Pajamos iš bilietų siekė 12,2 mln. eurų, „Žalgirio“ parduotuvė padidino pajamas iki 4,2 mln. eurų.
Artėjantį sezoną „Žalgirio“ žaidėjų ir trenerių algos sieks 19,7 mln. eurų.
Didžiausią biudžeto dalį sudaro bilietų pardavimai – reguliariajame sezone tikimasi uždirbti 11,3 mln. eurų. 8 mln. eurų sudarys partneriai ir reklama, 3 mln. skyrė Kauno miesto savivaldybė.
3,9 mln. eurų „Žalgiris“ uždirbs iš televizijos teisių ir sportinių premijų, 0,6 mln. eurų kauniečiai uždirbo už žaidėjų perėjimus.
Lietuvoje klubas kelia tikslą laimėti tiek Karaliaus Mindaugo taurę (KMT), tiek Lietuvos krepšinio lygą (LKL), o Eurolygoje pasiekti atkrintamąsias.
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