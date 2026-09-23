Lietuvos rinktinės šachmatų olimpiadoje patyrė nesėkmes

Lietuvos vyrų rinktinė septintajame ture 1,5:2,5 neatsilaikė prieš Čekiją. Titas Stremavičius, Tomas Laurušas ir Glebas Pidlužnij savo partijas baigė lygiosiomis, o nesėkmę patyrė tik Paulius Pultinevičius.
Lietuvos moterys 1:3 pralaimėjo prieš Albaniją. Po pustaškį pelnė Simona Limontaitė bei Marija Šibajeva, o pralaimėjimus patyrė Gabija Šimkūnaitė ir Agnė Mickūnaitė.
Lietuvos vyrų rinktinė su 9 taškais užima 40-ą vietą. Lietuvos moterys turi 7 tšk. ir rikiuojasi 91-os. Prancūzės, kurios savo gretose turi Deimantę Daulytę-Cornette, žengia 13-os.
Aštuntajame ture Lietuvos vyrų lauks Egiptas, o moterų – Surinamas.
Turnyras tęsis iki rugsėjo 27 d.
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