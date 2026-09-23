Lietuviai išbandė jėgas Europos „6 Reds“ snukerio čempionate

Andrejus Maksimovas U grupėje laimėjo 1 mačą iš 2 ir užėmė 3-ią vietą, bet to neužteko bilietui į atkrintamąsias varžybas. Sergejus Korolkovas Q grupėje liko be pergalių.
Lietuviams šiame čempionate nepavyko vienu priėjimu prie stalo surinkti bent 30 taškų, o įspūdingiausią – 75 taškų – seriją sužaidė Shacharas Rubergas iš Izraelio.
Veteranų varžybose dalyvavo 6 lietuviai, bet nė vienas iš jų grupėje neiškovojo daugiau nei 1 pergalės, todėl nepateko į kitą etapą. Komandinėse varžybose lietuviai pralaimėjo visus mačus.
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