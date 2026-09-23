Labanauskas Nyderlanduose pasiekė antrąjį etapą, o Littleris pradėjo boikotą

Turnyro starte lietuvis 6:3 įveikė lenką Tytusą Kaniką (PDC-126), tačiau antrajame rate 3:6 nusileido australui Damonui Hetai (PDC-22). Nepaisant pralaimėjimo, D. Labanauskas pasaulio reitinge išsaugos 89-ąją vietą.
Turnyre nedalyvavo geriausias pasaulio žaidėjas Luke'as Littleris. Anglas pasitraukė ne tik iš šio, bet ir iš ankstesnio „Players Championship 29“ turnyro, o taip pat atšaukė savo dalyvavimą spalį vyksiančiame Nyderlandų čempionate.
Tokį sprendimą L. Littleris priėmė po nemalonių incidentų su Nyderlandų sirgaliais. Praėjusią savaitę vykusiame PDC „World Series of Darts Finals“ turnyre anglas buvo nušvilptas keliuose mačuose – tarp jų ir per dvikovas su Nyderlandų atstovu Danny Noppertu bei tautiečiu Nathanu Aspinallu. Mače su N. Aspinallu nuolatinis žiūrovų švilpimas privertė teisėją Charlie Corstorphine'ą kreiptis į sirgalius ir paraginti juos liautis.
😬 Luke Littler responds to a hostile Dutch crowd.#Darts pic.twitter.com/qRGJ3yDr6e— Oche180 (@Oche180) September 18, 2026
Po pergalės prieš D. Noppertą L. Littleris neslėpė nepasitenkinimo ir pareiškė, kad tokia situacija gali lemti jo sprendimą nebedalyvauti Nyderlanduose rengiamuose Europos turo turnyruose.
„Jeigu olandai ir toliau taip elgsis, nevažiuosiu į jokius Europos turo turnyrus. Nėra prasmės keliauti ir gaišti laiko, kai esu nušvilpiamas“, – teigė pasaulio reitingo lyderis.
☢️ ❌ Luke Littler Issues Dutch Boycott Threat After Whistling Spoils Another Game
🗣️"If the Dutch stay like this, then I'm not going to do any Euro tours over there. There's just no point in me travelling, wasting my time whilst I'm getting booed. Just want to play my darts,… pic.twitter.com/o6kyMU63gcREKLAMAREKLAMA— Online Darts (@OfficialOLDarts) September 19, 2026
Paaiškėjo, kad 18-metis savo grasinimą įgyvendino – jis praleido du „Players Championship“ turnyrus Nyderlanduose ir atsisakė dalyvauti spalio 16–18 dienomis Nyderlanduose vyksiančiame turnyre. Tiesa, PDC nepatvirtino, kad visi šie sprendimai tiesiogiai susiję su sirgalių elgesiu.
Nyderlanduose vykstančiame turnyre taip pat nepasirodė Gary Andersonas ir Joshas Rockas.
L. Littlerio situaciją anksčiau komentavo ir 16 kartų pasaulio čempionas Philas Tayloras. Legendinis anglas ragino griežčiau bausti žiūrovus, kurie įžeidinėja ar trukdo žaidėjams. Jis teigė, kad tokius sirgalius reikėtų iš karto išvaryti iš arenos, nes tik taip galima užtikrinti, kad žaidėjai nebūtų trikdomi varžybų metu.
Dar du „Players Championship“ sezono turnyrai Nyderlanduose bus surengti spalio 28 ir 29 dienomis.
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