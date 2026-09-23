Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Labanauskas Nyderlanduose pasiekė antrąjį etapą, o Littleris pradėjo boikotą

2026-09-23 19:29 / šaltinis: Sportas.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-09-23 19:29
Pridėkite kaip šaltinį Google

Nyderlanduose vykstančiame PDC „Players Championship 30“ smiginio turnyre pasirodymą baigė Lietuvos atstovas Darius Labanauskas (PDC-89).

Darius Labanauskas | „Stop“ kadras

Nyderlanduose vykstančiame PDC „Players Championship 30“ smiginio turnyre pasirodymą baigė Lietuvos atstovas Darius Labanauskas (PDC-89).

REKLAMA
0

Turnyro starte lietuvis 6:3 įveikė lenką Tytusą Kaniką (PDC-126), tačiau antrajame rate 3:6 nusileido australui Damonui Hetai (PDC-22). Nepaisant pralaimėjimo, D. Labanauskas pasaulio reitinge išsaugos 89-ąją vietą.

Turnyre nedalyvavo geriausias pasaulio žaidėjas Luke'as Littleris. Anglas pasitraukė ne tik iš šio, bet ir iš ankstesnio „Players Championship 29“ turnyro, o taip pat atšaukė savo dalyvavimą spalį vyksiančiame Nyderlandų čempionate.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tokį sprendimą L. Littleris priėmė po nemalonių incidentų su Nyderlandų sirgaliais. Praėjusią savaitę vykusiame PDC „World Series of Darts Finals“ turnyre anglas buvo nušvilptas keliuose mačuose – tarp jų ir per dvikovas su Nyderlandų atstovu Danny Noppertu bei tautiečiu Nathanu Aspinallu. Mače su N. Aspinallu nuolatinis žiūrovų švilpimas privertė teisėją Charlie Corstorphine'ą kreiptis į sirgalius ir paraginti juos liautis.

REKLAMA
REKLAMA

Po pergalės prieš D. Noppertą L. Littleris neslėpė nepasitenkinimo ir pareiškė, kad tokia situacija gali lemti jo sprendimą nebedalyvauti Nyderlanduose rengiamuose Europos turo turnyruose.

REKLAMA

„Jeigu olandai ir toliau taip elgsis, nevažiuosiu į jokius Europos turo turnyrus. Nėra prasmės keliauti ir gaišti laiko, kai esu nušvilpiamas“, – teigė pasaulio reitingo lyderis.

Paaiškėjo, kad 18-metis savo grasinimą įgyvendino – jis praleido du „Players Championship“ turnyrus Nyderlanduose ir atsisakė dalyvauti spalio 16–18 dienomis Nyderlanduose vyksiančiame turnyre. Tiesa, PDC nepatvirtino, kad visi šie sprendimai tiesiogiai susiję su sirgalių elgesiu.

Nyderlanduose vykstančiame turnyre taip pat nepasirodė Gary Andersonas ir Joshas Rockas.

L. Littlerio situaciją anksčiau komentavo ir 16 kartų pasaulio čempionas Philas Tayloras. Legendinis anglas ragino griežčiau bausti žiūrovus, kurie įžeidinėja ar trukdo žaidėjams. Jis teigė, kad tokius sirgalius reikėtų iš karto išvaryti iš arenos, nes tik taip galima užtikrinti, kad žaidėjai nebūtų trikdomi varžybų metu.

Dar du „Players Championship“ sezono turnyrai Nyderlanduose bus surengti spalio 28 ir 29 dienomis.

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų