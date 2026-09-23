Lietuvos virvės traukikams pasaulio čempionate – 5-oji ir 7-oji vietos

Vyrų iki 680 kg klubinėse varžybose Panevėžio rajono VTK „Ąžuolas“ sportininkai pogrupyje užėmė 6–7 vietas, o galutinėje 19 komandų įskaitoje pasidalijo 12–13 vietomis.
MIX svorio kategorijoje iki 580 kg Lietuvai atstovavo Kuršėnų „Kristalo“ sportininkai. Jie užėmė 5-ą poziciją ir liko tik per žingsnį nuo pusfinalio.
Nacionalinių rinktinių varžybose Lietuvos vyrų iki 680 kg komanda užėmė 8-ąją vietą pasaulio čempionate. Triumfavo olandai, aplenkę šveicarus ir PAR rinktinę.
Tuo metu Lietuvos komanda MIX svorio kategorijoje iki 580 kg nacionalinė komanda galutinėje įskaitoje liko 7-a. Čia auksą laimėjo belgai, sidabrą pelnė šeimininkai PAR, o bronza atiteko vokiečiams.
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