„Grand Prix of Lithuania“ subūrė 120 šaulių

Dvi dienas vykusiose varžybose dalyviai bandė numušti 200 taikinių. Specialiai turnyrui taikinių skrydžius parengė Benas Byronas-Husthwaite'as.
Bendroje įskaitoje geriausiai pasirodė Vengrijos atstovas Andrasas Varga, surinkęs 187 taškus iš 200 galimų.
A meistriškumo grupėje triumfavo Virgilijus Grybė (173 tšk.), B grupėje – Aurimas Vaitkevičius (165 tšk.), C grupėje – Paulius Šetikas (144 tšk.), o D grupėje pirmąją vietą užėmė Vygandas Kumpys (120 tšk.).
Jaunių kategorijoje pergalę iškovojo Rojus Užukauskas, surinkęs 168 taškus. Moterų grupėje nugalėjo Gabija Stanislovaitytė (149 tšk.), o „Master“ kategorijoje pirmąją vietą užėmė Vidūnas Mekšrūnas (136 tšk.).
„Veteran“ kategorijoje geriausias buvo Ukrainos atstovas Sergii Isaryk (157 tšk.), o „Senior“ grupėje nugalėjo Suomijos šaulys Petri Kokkonenas (177 tšk.).
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