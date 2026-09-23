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TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

„Grand Prix of Lithuania“ subūrė 120 šaulių

2026-09-23 12:29 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-23 12:29
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Lietuvoje surengtos „Grand Prix of Lithuania“ compak sportingo varžybos, į kurias susirinko 120 šaulių iš 10 valstybių.

sporting.lt nuotr. | Organizatorių nuotr.

Lietuvoje surengtos „Grand Prix of Lithuania“ compak sportingo varžybos, į kurias susirinko 120 šaulių iš 10 valstybių.

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Dvi dienas vykusiose varžybose dalyviai bandė numušti 200 taikinių. Specialiai turnyrui taikinių skrydžius parengė Benas Byronas-Husthwaite'as.

Bendroje įskaitoje geriausiai pasirodė Vengrijos atstovas Andrasas Varga, surinkęs 187 taškus iš 200 galimų.

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A meistriškumo grupėje triumfavo Virgilijus Grybė (173 tšk.), B grupėje – Aurimas Vaitkevičius (165 tšk.), C grupėje – Paulius Šetikas (144 tšk.), o D grupėje pirmąją vietą užėmė Vygandas Kumpys (120 tšk.).

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Jaunių kategorijoje pergalę iškovojo Rojus Užukauskas, surinkęs 168 taškus. Moterų grupėje nugalėjo Gabija Stanislovaitytė (149 tšk.), o „Master“ kategorijoje pirmąją vietą užėmė Vidūnas Mekšrūnas (136 tšk.).

„Veteran“ kategorijoje geriausias buvo Ukrainos atstovas Sergii Isaryk (157 tšk.), o „Senior“ grupėje nugalėjo Suomijos šaulys Petri Kokkonenas (177 tšk.).

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