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TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

„Power of the Knight“ varžybose paaiškėjo 25 kategorijų nugalėtojai

2026-09-23 12:10 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-23 12:10
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Rugsėjo 20-ą dieną Vilniuje vyko NPC Worldwide „Power of the Knight“ kultūrizmo ir fitneso varžybos.

„NPC Lithuania“ nuotr. | Organizatorių nuotr.

Rugsėjo 20-ą dieną Vilniuje vyko NPC Worldwide „Power of the Knight“ kultūrizmo ir fitneso varžybos.

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Klasikinio kultūrizmo „True Novice“ kategorijoje triumfavo Deividas Petravičius, „Novice“ – Rauno Paja, „Masters 35+“ – Arūnas Giedraitis, „Open Class A“ – Domantas Čemerka, „Open Class B“ – Saulius Petrikas.

 

Kultūrizmo „True Novice“ ir „Novice“ kategorijose nugalėjo Marius Škarnulis, „Masters 40+“ – Paulius Laukaitis, „Open Middleweight“ – Domantas Čemerka, „Open Light Heavyweight“ – Deividas Petravičius, „Open Heavyweight“ – Konstantin Bublikov, „Open Super Heavyweight“ – Tomas Bartuševičius.

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Vyrų „Physique“ „True Novice“ kategorijoje pirmąją vietą užėmė Denis Susi, „Novice“ ir „Open Class B“ – Rauno Paja, o „Open Class A“ – Pjotrs Bojarovs.

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Moterų bikini „True Novice“ kategorijoje triumfavo Eglė Šimkutė, „Novice“, „Open Class C“ ir „Masters 35+“ – Dorota Kalkowska, „Junior“ – Sofija Blagodjore, „Open Class A“ – Evelin Agu, „Open Class B“ – Karolina Kubilienė.

Moterų „Wellness“ kategorijos nugalėtoja tapo Ivona Antolevič. Moterų „Fit Model Open Class B“ kategorijoje konkurenčių neturėjo Olga Spyčė.

 

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