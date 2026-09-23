„Power of the Knight“ varžybose paaiškėjo 25 kategorijų nugalėtojai

Klasikinio kultūrizmo „True Novice“ kategorijoje triumfavo Deividas Petravičius, „Novice“ – Rauno Paja, „Masters 35+“ – Arūnas Giedraitis, „Open Class A“ – Domantas Čemerka, „Open Class B“ – Saulius Petrikas.
Kultūrizmo „True Novice“ ir „Novice“ kategorijose nugalėjo Marius Škarnulis, „Masters 40+“ – Paulius Laukaitis, „Open Middleweight“ – Domantas Čemerka, „Open Light Heavyweight“ – Deividas Petravičius, „Open Heavyweight“ – Konstantin Bublikov, „Open Super Heavyweight“ – Tomas Bartuševičius.
Vyrų „Physique“ „True Novice“ kategorijoje pirmąją vietą užėmė Denis Susi, „Novice“ ir „Open Class B“ – Rauno Paja, o „Open Class A“ – Pjotrs Bojarovs.
Moterų bikini „True Novice“ kategorijoje triumfavo Eglė Šimkutė, „Novice“, „Open Class C“ ir „Masters 35+“ – Dorota Kalkowska, „Junior“ – Sofija Blagodjore, „Open Class A“ – Evelin Agu, „Open Class B“ – Karolina Kubilienė.
Moterų „Wellness“ kategorijos nugalėtoja tapo Ivona Antolevič. Moterų „Fit Model Open Class B“ kategorijoje konkurenčių neturėjo Olga Spyčė.
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