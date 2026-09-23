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TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Europos orientavimosi sporto čempionate kovą dėl aukščiausių vietų tęs trys lietuviai

2026-09-23 17:02 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-23 17:02
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Trys Lietuvos atstovai – Judita Traubaitė, Aušrinė Kutkaitė ir Tautvydas Rimkus – tęs kovą dėl aukščiausių vietų pirmą kartą Lietuvoje vykstančiame Europos orientavimosi sporto čempionate. Lietuviai prasibrovė į ilgosios ir vidutinės trasų pagrindinius A finalus.

Čempionato akimirka | Donato Lazausko nuotr.

Trys Lietuvos atstovai – Judita Traubaitė, Aušrinė Kutkaitė ir Tautvydas Rimkus – tęs kovą dėl aukščiausių vietų pirmą kartą Lietuvoje vykstančiame Europos orientavimosi sporto čempionate. Lietuviai prasibrovė į ilgosios ir vidutinės trasų pagrindinius A finalus.

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Čempionato kvalifikacijos varžybose daugiau nei 300 sportininkų iš 35 valstybių varžėsi Noškūnų miške. Šiandienos tikslas buvo kiekvienoje iš trijų moterų ir vyrų grupių patekti tarp 20 greičiausių sportininkų ir taip iškovoti teisę rytoj ir šeštadienį varžytis atitinkamai ilgosios ir vidutinės trasos A finaluose.

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Geriausiai iš 16 Lietuvos orientacininkų pasirodė šiemet Milano ir Kortinos žiemos olimpinėse žaidynėse dalyvavusi ir iš biatlono trumpam į orientavimosi sportą sugrįžusi Judita Traubaitė. Ji savo grupėje užėmė 8-ą vietą.

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„Sekėsi visai gerai, esu labai patenkinta. Pasiruošimo metu turėjau didelių nesklandumų orientuojantis, tai džiaugiuosi, kad tos klaidos šiandien apsiribojo gal minutės ribose ir pavyko išvengti didesnių klaidų. Vietovė buvo greita, reikėjo bėgti, tai ši dalis sunkiai sekėsi, bet gal ir tas šaltas oras prisidėjo, bet pavyko visai neblogai sekti žemėlapį, tai toks neblogas balansas išėjo“, – iškart po finišo sakė J. Traubaitė.

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Dėl istorinio Druskininkuose ir Lazdijų apylinkėse vykstančio čempionato į orientavimosi sportą grįžo ir dar viena Lietuvos rinktinės narė. Pastaraisiais metais dažniau bekelės bėgimuose dalyvaujanti Aušrinė Kutkaitė taip pat varžysis A finaluose – grupėje ji užėmė 15-ą vietą.

„Šiandienos planas buvo trasą įveikti saugiau ir gal truputį lėčiau, bet išvengti didelių klaidų. Manau, tai ir padariau. Šioje vietovėje neturėjome tiek pranašumo, nes jis nėra labai tankus, kaip esame įpratę. Daug šalių galėjo gerai pasirodyti šiame miške“, – mintimis dalijosi A. Kutkaitė.

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Vyrų kvalifikacijos antros grupės paskutinį – 20-ą – bilietą į A finalus nugvelbė Tautvydas Rimkus.

„Vakar ir šiandien jaudulio buvo daug, sunkiai sekėsi užmigti, jautėsi spaudimas, bet komanda buvo kartu ir vienas kitą palaikė ir trenerių darbas labai geras, žiūrovų daug, tai atmosfera tikrai puiki“, – kalbėjo T. Rimkus.

Į A finalus nepatekę sportininkai rytoj varžysis B ir C finaluose ir turės galimybę pakovoti dėl papildomo patekimo į šeštadienį vyksiantį vidutinės trasos A finalą. Ilgosios trasos finalai rytoj vyks Lazdijų rajone esančiame Petroškų miške.

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