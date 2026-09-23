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TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Boksas

Lietuvos bokso federacijos prezidentas po nesėkmingo čempionato: „Turime jauninti rinktinę“

2026-09-23 16:25 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-23 16:25
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Baigėsi visų Lietuvos boksininkų pasirodymas rugsėjo 17-25 dienomis Bulgarijos sostinėje Sofijoje vykstančiame Europos bokso čempionate.

LBF nuotr. | Organizatorių nuotr.

Baigėsi visų Lietuvos boksininkų pasirodymas rugsėjo 17-25 dienomis Bulgarijos sostinėje Sofijoje vykstančiame Europos bokso čempionate.

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Pergalių iškovoti nepavyko nė vienam iš šešių lietuvių. Pirmasis startavęs Aleksandras Trofimčiukas (svorio kategorija iki 70 kg) šešioliktfinalio kovoje rezultatu 0:5 (27:30, 27:30, 28:29, 27:30, 27:30) nusileido lenkui Damianui Durkaczui.

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Edgaras Skurdelis (iki 60 kg) šešioliktfinalyje 0:5 (27:30, 27:30, 28:29, 27:30, 27:30) neprilygo Azerbaidžano kovotojui Mahammadaliui Ali, o Arvydas Dainys (iki 80 kg) šešioliktfinalio etape rezultatu 0:5 (25:30, 24:30, 25:30, 25:30, 25:30) neatsilaikė prieš serbą Rastko Simičių.

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Pergalės Europos čempionate iškovoti nepavyko ir Ivetai Lešinskytei (iki 75 kg), kuri rezultatu 0:5 (27:30, 27:30, 27:30, 27:30, 28:29) nusileido čekei Monikai Langerovai.

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Pilnai kovos užbaigti nepavyko Jonui Jazevičiui (virš 90 kg), kuris aiškia persvara antrajame raunde pralaimėjo kartvelui Nikolozui Begadzei.

Galiausiai pralaimėjimą patyrė ir daugkartinė Europos čempionatų prizininkė Ana Starovoitova (iki 60 kg), kuri rezultatu 1:4 (28:29, 27:30, 27:30, 28:29, 29:28) neatsilaikė prieš čekę Barborą Maxovą.

„Šis čempionatas dar kartą parodė, kad turime jauninti rinktinę ir suteikti šansą jaunimui, kuriems tokia patirtis būtų buvusi neįkainojama, – kalbėjo Lietuvos bokso federacijos prezidentas Egidijus Rutkauskas. – Turime situaciją, kad namuose nenugalimi boksininkai yra nekonkurencingi tarptautiniu lygmeniu. Deja, išgirsti signalų, kuriuos federacija siunčia treneriams ir sportininkams, panašu, nenorima.

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Akivaizdu, kad namuose Europos ir pasaulio čempionatams nepasirengsime – tai buvo aišku jau po praėjusių metų pasaulio čempionato Liverpulyje nepasiektų rezultatų, bet vėl trenerių buvome neišgirsti. Dabar veikiausiai reikės peržiūrėti atrankos į rinktinę kriterijus ir daryti permainas joje.“

Lietuvos ekipai Europos bokso čempionate Sofijoje vadovavo vyriausiasis nacionalinės rinktinės treneris Bronislavas Šimokaitis.

Senojo žemyno pirmenybėse taip pat dirba teisėjas iš Lietuvos – Rytis Vasiliauskas. Itin gausiame Europos bokso čempionate šiemet dalyvauja 406 boksininkai iš 44 valstybių – 243 vyrai ir 163 moterys.

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