Lietuvos boksininkams Europos čempionatas Sofijoje baigėsi be pergalių

Pirmadienį paskutinė iš lietuvių čempionate startavo Ana Starovoitova. Ji moterų svorio kategorijos iki 60 kg aštuntfinalyje 1:4 nusileido čekei Barborai Maxovai. Lietuvos delegacija šį čempionatą baigė pralaimėjusi visas 6 kovas.
Sėkmingų burtų keliu į aštuntfinalį patekęs Jonas Jazevičius (virš 90 kg) sekmadienį neturėjo didesnių vilčių prieš kartvelą Nikolozą Begadzę. Varžovas aiškia persvara laimėjo pirmąjį raundą (10:8), o antrajame raunde kova buvo nutraukta ir pergalė įskaityta kartvelui
Šeštadienį pergalės iškovoti nepavyko Ivetai Lešinskytei (svorio kategorija iki 75 kg), kuri rezultatu 0:5 (27:30, 27:30, 27:30, 27:30, 28:29) nusileido čekei Monikai Langerovai
Penktadienį Edgaras Skurdelis (svorio kategorija iki 60 kg) šešioliktfinalyje 0:5 (27:30, 27:30, 28:29, 27:30, 27:30) nusileido Azerbaidžano kovotojui Mahammadaliui Ali. Tuo metu Arvydas Dainys (iki 80 kg) šešioliktfinalio etape rezultatu 0:5 (25:30, 24:30, 25:30, 25:30, 25:30) neatsilaikė prieš serbą Rastko Simičių.
Ketvirtadienį Aleksandras Trofimčiukas (iki 70 kg) teisėjų sprendimu 0:5 (27:30, 27:30, 28:29, 27:30, 27:30) pralaimėjo lenkui Damianui Durkaczui. Lietuvio persvarą viename raunde įžvelgė tik Šiaurės Korėjos teisėjas.
Lietuvos ekipai Europos bokso čempionate Sofijoje vadovavo vyriausiasis nacionalinės rinktinės treneris Bronislavas Šimokaitis. Senojo žemyno pirmenybėse taip pat dirba teisėjas iš Lietuvos – Rytis Vasiliauskas. Itin gausiame Europos bokso čempionate šiemet dalyvauja 406 boksininkai iš 44 valstybių – 243 vyrai ir 163 moterys.
Lietuvos bokso rinktinė į Bulgariją atvyko dar kiek anksčiau iki Europos čempionato – rugsėjo 1-15 dienomis lietuviai dalyvavo tame pačiame Sofijos mieste vykusioje mokomojoje treniruočių stovykloje.
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