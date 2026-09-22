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Svėrimų procedūra įveikta – visos UTMA RISING 3 kovos patvirtintos

2026-09-22 12:48 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-22 12:48
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Kauno „Akropolyje“ trečiadienio vakarą vyksiantis ir visiems žiūrovams nemokamas UTMA RISING 3 turnyras juda be kliūčių – antradienio rytą vykusios medicininių svėrimų procedūros metu visi kovotojai užfiksavo reikalingus svorius ir kovos tapo oficialios.

L. Greičiūno / UTMA nuotr.  | Organizatorių nuotr.

Kauno „Akropolyje“ trečiadienio vakarą vyksiantis ir visiems žiūrovams nemokamas UTMA RISING 3 turnyras juda be kliūčių – antradienio rytą vykusios medicininių svėrimų procedūros metu visi kovotojai užfiksavo reikalingus svorius ir kovos tapo oficialios.

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Priminsime, kad UTMA RISING 3 turnyras įvyks rugsėjo 23 d., 18 val., Kauno „Akropolio“ trečiojo aukšto renginių erdvėje. Patekimas į turnyrą bus nemokamas, o turnyro tiesioginę transliaciją taip pat nemokamai bus galima stebėti UTMA YouTube kanale.

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Antradienio rytą „Radisson Hotel Kaunas“ įvykusiuose medicininiuose UTMA RISING 3 turnyro kovotojų svėrimuose visi kovotojai užfiksavo tinkamus svorius.

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Pagrindinėje šio vakaro kovoje susitiks du UTMA kovotojai. Iš turnyro dėl traumos pasitraukus Justinui Gedminui, jį pagrindinėje kovoje pakeitė Natas Stupak (2-4, UTMA), kuris susitiks su Matu Pultaražinsku (3-8, UTMA). Pasikeitė ir šios kovos svorio kategorija – sportininkai susitiks sutartinėje 69 kg svorio kategorijos dvikovoje.

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Priminsime, kad turnyrą atidarys 58 kg svorio kategorijos kikbokso kova, vyksianti su kojų apsaugomis. Joje susitiks „SunCity MMA“ atstovas Dominykas Adomkevičius ir „Titano“ kovotojas Emilis Meištavičius.

Tuo tarpu 86 kg kikbokso kovoje kausis „Fighters Factory“ kovotojas Žygimantas Baguckis ir „One Blood“ atstovas Armandas Maknys. „Sparta“ klubo kovotojas Ainas Baranauskas stos į dvikovą su „Titano“ atstovu Gabrieliu Palubinsku 86 kg svorio kategorijos kikbokso dvikovoje. „Diamond Fight Club“ kovotojas Nedas Nedzveckas 81 kg kategorijos kikbokso kovoje susitiks su „Šorochovai Team“ ir „One Blood“ atstovaujančiu Benu Šorochovu.

Šios savaitės kulminacija taps šeštadienį įvyksiantis UTMA 19 turnyras. Pagrindinėje kovoje susikaus Sergejus Maslobojevas ir Dominykas Dirkstys, o „co-main“, profesionalaus bokso, kovoje susikaus į Lietuvą vėl grįžtantis Eimantas Stanionis ir Pietų Afrikos Respublikos boksininkas Kaine Fourie.

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