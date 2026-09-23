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Iveta Dapkutė iškovojo pergalę ITF moterų teniso turnyro Tunise starte

2026-09-23 18:18 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-23 18:18
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Tunise vykstančio ITF serijos moterų teniso turnyro pagrindinio etapo starte trečiadienį 33-ejų Iveta Dapkutė (WTA-869) per 2 valandas 21 minutę 6:3, 3:6, 6:2 iškovojo pergalę prieš kvalifikaciją įveikusią 18-metę šveicarę Sariną Schnyder (ITF-1147, ITF jaunių-210).

Iveta Dapkutė | Sauliaus Čirbos nuotr.

Tunise vykstančio ITF serijos moterų teniso turnyro pagrindinio etapo starte trečiadienį 33-ejų Iveta Dapkutė (WTA-869) per 2 valandas 21 minutę 6:3, 3:6, 6:2 iškovojo pergalę prieš kvalifikaciją įveikusią 18-metę šveicarę Sariną Schnyder (ITF-1147, ITF jaunių-210).

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Mačo pradžioje tenisininkės du kartus apsikeitė laimėtomis varžovės padavimų serijomis, o I. Dapkutė persvarą įtvirtino tik trečiu mėginimu (4:2). Vėliau persvaros lietuvė neišbarstė, o ją tik dar padidino, laimėdama eilinį „break pointą“.

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Antrajame sete I. Dapkutė du kartus atsitiesė po pralaimėtų savo padavimų serijų, bet netrukus varžovė realizavo trečią „break pointą“ ir šį kartą savo pranašumą įtvirtino (3:5). Devintajame geime S. Schnyder laimėjo dar vieną lietuvės padavimų seriją, taip užbaigdama setą.

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Lemiamo seto metu lietuvės persvara nekėlė abejonių. Ji laimėjo dvi varžovės padavimų serijas, o S. Schnyder neturėjo daugiau „break pointo“ galimybių.

I. Dapkutė pelnė 1 WTA vienetų reitingo tašką ir 294 JAV dolerius. Aštuntfinalyje lietuvė susitiks su vos 14-os metų Jekaterina Docenko.

ITF serijos moterų teniso turnyro Tunise prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.

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