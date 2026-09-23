Iveta Dapkutė iškovojo pergalę ITF moterų teniso turnyro Tunise starte

Mačo pradžioje tenisininkės du kartus apsikeitė laimėtomis varžovės padavimų serijomis, o I. Dapkutė persvarą įtvirtino tik trečiu mėginimu (4:2). Vėliau persvaros lietuvė neišbarstė, o ją tik dar padidino, laimėdama eilinį „break pointą“.
Antrajame sete I. Dapkutė du kartus atsitiesė po pralaimėtų savo padavimų serijų, bet netrukus varžovė realizavo trečią „break pointą“ ir šį kartą savo pranašumą įtvirtino (3:5). Devintajame geime S. Schnyder laimėjo dar vieną lietuvės padavimų seriją, taip užbaigdama setą.
Lemiamo seto metu lietuvės persvara nekėlė abejonių. Ji laimėjo dvi varžovės padavimų serijas, o S. Schnyder neturėjo daugiau „break pointo“ galimybių.
I. Dapkutė pelnė 1 WTA vienetų reitingo tašką ir 294 JAV dolerius. Aštuntfinalyje lietuvė susitiks su vos 14-os metų Jekaterina Docenko.
ITF serijos moterų teniso turnyro Tunise prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.
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