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Seliukaitė pasiekė Europos jaunučių teniso čempionato paguodos turnyro ketvirtfinalį

2026-09-23 18:13 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-23 18:13
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Parmoje (Italija) vykstančiame Europos jaunučių (iki 16 metų) teniso čempionate dalyvavo ir 4 lietuviai.

Teniso kamuoliukas | Organizatorių nuotr.

Parmoje (Italija) vykstančiame Europos jaunučių (iki 16 metų) teniso čempionate dalyvavo ir 4 lietuviai.

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Vaikinų vienetuose Erikas Balkūnas 6:0, 6:2 nugalėjo Iu Blasį Almeydą iš Andoros, bet 1:6, 3:6 nusileido graikui Rafaeliui Pagoniui. Margiris Murauskas 1:6, 1:6 neprilygo šveicarui Colinui Landry, o paguodos turnyre 0:4, 0:4 nusileido Belgijos atstovui Savai Grozdevui.

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Dvejetų šešioliktfinalyje lietuviai 2:6, 3:6 pralaimėjo portugalams – Lourenco Correiai ir Francisco Sardinhai.

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Adrija Kriščiūnaitė merginų varžybose 1:6, 3:6 nusileido Izraelio atstovei Ofir Manhard, o paguodos etape 1:4, 1:4 pralaimėjo Majai Trojanowskai iš Airijos.

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Kamilė Seliukaitė vienetuose 6:7, 5:7 pralaimėjo norvegei Vidai Danyelai Fernandes Esaiassen. Paguodos etape lietuvė 4:2, 4:2 įveikė norvegę Leą Meier Sommerfeld, gavo pergalę be kovos prieš belgę Ellą van Gestel, o ketvirtfinalyje 0:4, 0:4 neprilygo prancūzei Charlottei Corai-Bruneton.

Dvejetų šešioliktfinalyje lietuvės 6:4, 0:6, [5:10] turėjo pripažinti šveicarių Victorios Carron ir Ivos Ivankovič pranašumą.

Europos vaikų (iki 14 metų) teniso čempionatas vyko dar liepą Čekijoje. Diana Žilytė De Oliveira Prada ten iškrito antrajame rate, Kajus Seliukas ir Kajus Marazas pasiekė trečią ratą – šešioliktfinalį. Vaikinų dvejetuose lietuviai iškovojo vieną pergalę ir iškrito šešioliktfinalyje. Ketvirtoji lietuvė – Luknė Janušauskaitė – turnyre nestartavo.

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