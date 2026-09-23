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Riabko pergalę Portugalijoje prarado dėl baudos, tačiau išliko F2 pasaulio čempionato lyderiu

2026-09-23 15:03 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-23 15:03
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Lietuvos pilotas Edgaras Riabko po dramatiškai pasibaigusio ketvirtojo UIM „Formulės 2“ pasaulio vandens formulių čempionato etapo Portugalijoje išsaugojo lyderio poziciją bendroje įskaitoje.

Edgaras Riabko | „Stop“ kadras

Lietuvos pilotas Edgaras Riabko po dramatiškai pasibaigusio ketvirtojo UIM „Formulės 2“ pasaulio vandens formulių čempionato etapo Portugalijoje išsaugojo lyderio poziciją bendroje įskaitoje.

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Lenktynėse lietuvis demonstravo puikų tempą ir greitai įsitraukė į kovą dėl pirmosios vietos. E. Riabko sugebėjo perimti lyderio poziciją ir pirmas kirto finišo liniją, tačiau vėliau jo rezultatas buvo pakeistas. Paaiškėjo, kad viename trasos posūkyje lietuvis neįveikė nustatyto maršruto. Už tai teisėjai E. Riabko skyrė vieno rato baudą, todėl oficialioje įskaitoje jis nukrito į 6-ąją vietą.

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Po lenktynių E. Riabko pripažino, kad tokios situacijos savo karjeroje dar nebuvo patyręs. Lietuvis teigė net nepastebėjęs, jog viename posūkyje neįveikė nustatyto maršruto, todėl teisėjų sprendimas jam buvo netikėtas.

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Etapo nugalėtoju tapo norvegas Tobiasas Munthe-Kaasas, antras finišavo britas Ianas Blackeris, trečiąją vietą užėmė jo tautietis Owenas Jelfas.

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Nepaisant prarastos pergalės, E. Riabko išliko čempionato lyderiu. Po keturių etapų jo sąskaitoje yra 37 taškai. Antrąją vietą užima prancūzas Peteris Morinas, turintis 30 taškų, o trečioje pozicijoje – Švedijos pilotė Mathilda Wiberg su 27 taškais.

Paskutinis, penktasis, sezono etapas rugsėjo 27 dieną taip pat vyks Portugalijoje.

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