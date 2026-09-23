Tarptautinėse tekvondo varžybose Lietuvoje – dalyviai iš penkių šalių

Komandinėje įskaitoje pirmąją vietą iškovojo Kauno „Gajos“ sporto mokyklos auklėtiniai, kuriuos treniruoja Aurimas Masys ir Ernesta Masyte. Antrąją vietą užėmė Olštyno (Lenkija) komanda, o trečia liko bendra Šiaulių sporto gimnazijos ir Šiaulių SM „Atžalynas“ ekipa. Šiai komandai vadovavo treneriai Romualdas Montvydas, Darius Jocas ir Rimas Montvydas.
Suaugusiųjų kategorijose auksą laimėjo Danil Khammerman (vyrai, iki 68 kg), Gerda Meištininkaitė (moterys, iki 57 kg) ir Melita Mikalevičiūtė (moterys, iki 67 kg). Beje, M. Mikalevičiūtė pakeliui link aukso 2-1 įveikė Klaudiją Tvaronavičiūtę.
Varžybų dalyviams taip pat buvo surengta Korėjos kultūros programa, o svečiai galėjo paragauti tradicinių Korėjos patiekalų.
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