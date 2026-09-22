Tarptautinio imtynių turnyro Latvijoje laimikis – keturi lietuvių aukso medaliai

Į imtynių šventę pas kaimynus, kurioje kovojo jaunučių (U15) ir jaunių (U17) amžiaus grupės atletai/tės, atvyko ir gausios mūsų šalies sportininkų ir sportininkių pajėgos.
Po dvi dienas vykusių dvikovų paaiškėjo, kad mūsų šalies kraitėje net 16 apdovanojimų!
Ypač nudžiugino tris jaunių (U17) turnyro aukso medalius iškovoję laisvūnai Hubertas Petras Pavliukas (60 kg; 5 dalyviai), Elvinas Žakaitis (71 kg; 11 dalyvių) bei Arnas Jokimčius (92 kg; 7 dalyviai) bei vieną jaunučių (U15) auksą nuskynęs klasikas Arentas Stakėnas (57 kg; 23 dalyviai).
Sidabro medaliais U-15 turnyre apdovanoti Ignas Leščauskas (FS-52 kg), Nojus Jokimčius (FS-62 kg), Matas Vyšniauskas (GR-41 kg), Orestas Stakėnas (GR-52 kg) bei Andrej Lašev (GR-100 kg).
Moterų imtynių rungtyje trečios vietos pozicija tenkinosi Oksana Amirdzanova (WW-46 kg).
U17 amžiaus grupės turnyre antrąsias vietas užėmė Ignas Valiūnas (FS-71 kg), Varvara Danilenkova (WW-49 kg) bei Evija Juciūtė (WW-73 kg).
Bronzos apdovanojimais pasidabino Artiom Hodomych (FS-65), Klaidas Dilda (FS-71 kg) ir Ugnius Petrauskas (FS-92 kg).
„Dinaburg Cup 2026“ turnyre varžėsi komandos iš penkiolikos valstybių, o dvikovoms teisėjavo tik UWW I-mos tarptautinės kategorijos imtynių teisėjai.
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