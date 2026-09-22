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TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Tarptautinio imtynių turnyro Latvijoje laimikis – keturi lietuvių aukso medaliai

2026-09-22 17:59 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-22 17:59
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Daugpilyje vyko naujo imtynių turnyro „Dinaburg Cup 2026“ premjera. Varžybos po daugiafunkcinio sporto komplekso stogu surinko beveik 360 jaunųjų atletų ir atlečių – 198 graikų-romėnų (GR), 160 laisvųjų ir moterų (FS-WW) imtynių stilių atstovų.

Kovos akimirka | imtynes.lt nuotr.

Daugpilyje vyko naujo imtynių turnyro „Dinaburg Cup 2026“ premjera. Varžybos po daugiafunkcinio sporto komplekso stogu surinko beveik 360 jaunųjų atletų ir atlečių – 198 graikų-romėnų (GR), 160 laisvųjų ir moterų (FS-WW) imtynių stilių atstovų.

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Į imtynių šventę pas kaimynus, kurioje kovojo jaunučių (U15) ir jaunių (U17) amžiaus grupės atletai/tės, atvyko ir gausios mūsų šalies sportininkų ir sportininkių pajėgos.

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Po dvi dienas vykusių dvikovų paaiškėjo, kad mūsų šalies kraitėje net 16 apdovanojimų!

Ypač nudžiugino tris jaunių (U17) turnyro aukso medalius iškovoję laisvūnai Hubertas Petras Pavliukas (60 kg; 5 dalyviai), Elvinas Žakaitis (71 kg; 11 dalyvių) bei Arnas Jokimčius (92 kg; 7 dalyviai) bei vieną jaunučių (U15) auksą nuskynęs klasikas Arentas Stakėnas (57 kg; 23 dalyviai).

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Sidabro medaliais U-15 turnyre apdovanoti Ignas Leščauskas (FS-52 kg), Nojus Jokimčius (FS-62 kg), Matas Vyšniauskas (GR-41 kg), Orestas Stakėnas (GR-52 kg) bei Andrej Lašev (GR-100 kg).

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Moterų imtynių rungtyje trečios vietos pozicija tenkinosi Oksana Amirdzanova (WW-46 kg).

U17 amžiaus grupės turnyre antrąsias vietas užėmė Ignas Valiūnas (FS-71 kg), Varvara Danilenkova (WW-49 kg) bei Evija Juciūtė (WW-73 kg).

Bronzos apdovanojimais pasidabino Artiom Hodomych (FS-65), Klaidas Dilda (FS-71 kg) ir Ugnius Petrauskas (FS-92 kg).

„Dinaburg Cup 2026“ turnyre varžėsi komandos iš penkiolikos valstybių, o dvikovoms teisėjavo tik UWW I-mos tarptautinės kategorijos imtynių teisėjai.

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