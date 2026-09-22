Lietuvos jaunieji kikboksininkai žengė į pasaulio čempionato ketvirtfinalį

Aštuntfinalio barjerą įveikė Arūnas Gruodys, kuris vienbalsiu teisėjų sprendimu pranoko Suomijos atstovą Kurtą Waelį. Lietuvis užsitikrino vietą tarp aštuonių stipriausių savo svorio kategorijos sportininkų.
Sėkmingai pasirodė ir Airidas Navickas. Jis antrajame raunde techniniu nokautu įveikė Šiaurės Makedonijos atstovą Ivaną Kukunovskį ir taip pat iškovojo kelialapį į ketvirtfinalį.
Tuo metu Mato Žemaičio pasirodymas čempionate baigėsi aštuntfinalyje. Lietuvos sportininkas kovojo su Izraelio atstovu Benu Kiki Rona, tačiau teisėjai pergalę taškais skyrė varžovui.
Ketvirtfinalio kovos pasaulio jaunimo čempionate vyks jau rytoj.
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