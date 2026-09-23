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TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Sabalenka iškeitė teniso kortą į mados podiumą, o sirgaliai nesusilaikė

2026-09-23 21:15 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-23 21:15
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Vos prieš kelias dienas Niujorke ant Arthuro Ashe'o stadiono korto raketę iš pykčio trankusi Aryna Sabalenka persikėlė į Milaną, kur dalyvavo „Vogue World: Milano 2026“ renginyje. Baltarusė ant podiumo pasirodė su „Gucci“ suknele, tačiau jos pasirodymas sulaukė ne tik susižavėjimo. Dalis teniso gerbėjų socialiniuose tinkluose ėmė abejoti A. Sabalenkos prioritetais ir klausti, ar šiuo metu ji pakankamai dėmesio skiria tenisui.

Aryna Sabalenka | Stop kadras

Vos prieš kelias dienas Niujorke ant Arthuro Ashe'o stadiono korto raketę iš pykčio trankusi Aryna Sabalenka persikėlė į Milaną, kur dalyvavo „Vogue World: Milano 2026“ renginyje. Baltarusė ant podiumo pasirodė su „Gucci“ suknele, tačiau jos pasirodymas sulaukė ne tik susižavėjimo. Dalis teniso gerbėjų socialiniuose tinkluose ėmė abejoti A. Sabalenkos prioritetais ir klausti, ar šiuo metu ji pakankamai dėmesio skiria tenisui.

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A. Sabalenka Milane pasirodė „Galleria Vittorio Emanuele II“ vykusiame „Vogue“ renginyje. Su mada A. Sabalenka siejama ne pirmus metus. Šių metų pradžioje ji tapo pasauline „Gucci“ ambasadore, o Milane ant podiumo žengė vilkėdama žvilgančią rudą šio prabangaus prekės ženklo suknelę. Baltarusė taip pat yra bendradarbiavusi su „Vogue“ – šiemet ji papuošė žurnalo viršelį, o anksčiau buvo patekusi ir ant „Vogue Australia“ viršelio po triumfo Melburne.

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Vis dėlto daliai sirgalių atrodo, kad  A. Sabalenka pasirinko prastą laiką pasirodyti mados šou. Gerbėjai atkreipė dėmesį į pastarųjų mėnesių tenisininkės rezultatus ir jos emocingą elgesį aikštėje. A. Sabalenka pasiekė „US Open“ finalą, tačiau jame pralaimėjo Elenai Rybakinai. Tai buvo jau antrasis kartas, kai Kazachstano atstovė įveikė baltarusę „Didžiojo kirčio“ turnyro finale – prieš tai E. Rybakina triumfavo ir šių metų „Australian Open“. Niujorko finale A. Sabalenka sunkiai tvardė emocijas ir jau penktame pirmojo seto geime iš pykčio trenkė kamuoliuką. Tai dar kartą paskatino diskusijas apie jos psichologinę būseną aikštėje. Pastaruoju metu baltarusė taip pat patyrė keletą netikėtų nesėkmių. Madride ji pralaimėjo Hailey Baptiste, „Roland Garros“ turnyre nusileido Dianai Shnaider, o Sinsinatyje pralaimėjo Sarai Bejlek.

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Prieš „US Open“ A. Sabalenka sulaukė kritikos ir iš kai kurių teniso pasaulio atstovų. Jos aktyvumas už aikštės ribų bei veikla socialiniuose tinkluose taip pat tapo diskusijų objektu. Po A. Sabalenkos pasirodymo Milane dalis sirgalių vėl grįžo prie šios temos.

„Ne to dabar jai reikia“, – rašė vienas gerbėjas.

Kitas atkreipė dėmesį į artėjantį turnyrą Kinijoje: „Tikiuosi, kad iškart po šio renginio ji sėdo į kitą lėktuvą ir keliavo į Kiniją!“

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„Galiu prisiekti, kad šiuo metu ji šito nori labiau nei žaisti tenisą“, – rašė dar vienas sirgalius.

Kitas socialinių tinklų vartotojas šmaikštavo: „Bent jau gera žinia ta, kad mados šou nenukeliauja iki trečio seto.“

A. Sabalenka yra viena aktyviausių tenisininkių socialiniuose tinkluose ir turi pelningų sutarčių su prabangos prekių ženklais. Vis dėlto jos veikla už aikštės ribų ne kartą tapo diskusijų objektu.

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