Zverevas papasakojo apie keisčiausią „US Open“ finalo akimirką: „Kai esi kvailas, tai padeda“

Niujorke vykusio turnyro finale A. Zverevas įveikė amerikietį Beną Sheltoną ir pirmą kartą karjeroje triumfavo „US Open“. Vis dėlto po paskutinio varžovo smūgio į užribį vokietis dar grįžo prie galinės linijos, tarsi ruoštųsi žaisti dar vieną geimą. Ši akimirka sudomino C. Alcarazą, kuris stebėjo finalą namuose. Ispanas A. Zverevui apie ją priminė ruošiantis šią savaitę Londone vyksiančiam „Laver Cup“ turnyrui.
„Maniau, kad rezultatas yra 4:1. Jeigu būtų buvę 5:2, tikrai būčiau labai jaudinęsis. Galvoje buvo visiškai tuščia. Būtent tai ir padeda, žinai? Kai esi kvailas, tai padeda“, – juokdamasis sakė A. Zverevas.
C. Alcarazas prisipažino, kad stebėdamas finalą negalėjo suprasti, kas tuo metu vyksta su vokiečiu.
„Žiūrėjau finalą namuose ir galvojau: „Kas, po velnių, vyksta?“, – prisiminė ispanas.
Alcaraz le dice a Zverev que está seguro de que al alemán le ayudó no saber que estaba sacando para ganar en el US Open.
Zverev: “Yo creía que sacaba en 4-1. Eso me ayudó a no sentir nervios. Si hubiera sabido que era 5-2, habría estado nervioso» pic.twitter.com/cLuE4pRQfdREKLAMAREKLAMA— Germán R. Abril (@gerebit0) September 22, 2026
C. Alcarazas taip pat pabrėžė, kad sutinka su A. Zverevo komentarais, jog šiuo momentu būtent vokietis yra geriausias pasaulio tenisininkas, mat Jannikas Sinneris gydosi traumą, o pats C. Alcarazas po traumos grįžo neseniai ir dar nespėjo įgyti optimalios formos.
Alcaraz asegura que se siente "genial" y cree que Zverev es "el mejor jugador de mundo ahora mismo"
"Estoy de acuerdo con él. Será un gran arma en nuestro equipo. Voy a intentar apoyarle todo lo que pueda"#LaverCup pic.twitter.com/dtLSVbugPMREKLAMAREKLAMAREKLAMA— Eurosport.es (@Eurosport_ES) September 22, 2026
Dabar A. Zverevas ir C. Alcarazas yra Europos komandos nariai „Laver Cup“ turnyre Londone. Yannicko Noah vadovaujama Europos rinktinė bandys susigrąžinti trofėjų po praėjusiais metais San Fransiske patirto pralaimėjimo likusio pasaulio komandai.
Tris dienas truksiantis turnyras prasidės penktadienį. Be A. Zverevo ir C. Alcarazo, Europos komandai atstovaus Casperas Ruudas, Flavio Cobolli, Jakubas Menšikas ir Rafaelis Jodaras.
Pasaulio komandai, kuriai vadovauja Andre Agassi, atstovaus Tayloras Fritzas, Learneris Tienas, Brandonas Nakashima, Alexas de Minauras, Aleksandras Bublikas ir Francisco Cerundolo.
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