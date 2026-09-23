„Šiauliai“ namuose įveikė „Lietkabelį“ ir iškovojo pirmąją LKL sezono pergalę

Dariaus Songailos auklėtiniai namuose po permainingos kovos 86:77 (26:20, 16:25, 22:20, 22:12) palaužė Panevėžio „Lietkabelį“ (1/1), kuriam tai buvo pirmoji nesėkmė.
Rungtynės prasidėjo itin aktyviai ir apylygiai – komandos keitėsi taikliais metimais, o iniciatyva ėjo iš rankų į rankas. Ketvirčio pabaigoje „Šiauliai“ surengė galingą spurtą, kuomet po Selimo Fofana tritaškio bei Eftono Reido ir Tauro Jogėlos rezultatyvių išpuolių šeimininkai įgijo 9 taškų pranašumą (24:15). Nors Nojus Radžius kėlinio pabaigoje pabaigė ataką tritaškiu, Šiaulių ekipa po pirmųjų 10 minučių išlaikė 6 taškų persvarą – 26:20.
Antrajame kėlinyje netrūko kietos kovos, pražangų ir klaidų iš abiejų pusių. Mike'o Caffey bei S. Fofanos vedini šeimininkai kelis kartus buvo atitrūkę 5-6 taškais, tačiau „Lietkabelis“, pasinaudojęs Alexanderio Schumacherio reidais bei Ognjeno Jaramazo metimais, neleido varžovams toliau nutolti. Galiausiai svečiams pavyko išlyginti rezultatą bei pačioje ketvirčio pabaigoje perimti iniciatyvą. Po Danielio Baslyko metimo su pražanga, o į ilgąją pertrauką komandos išėjo panevėžiečiams pirmaujant 45:42.
Trečiąjį kėlinį geriau pradėjo „Lietkabelis“, po O. Jaramazo ir A. Schumacherio taiklių metimų susikrovęs didžiausią rungtynėse 8 taškų pranašumą (50:42). Visgi „Šiauliai“ rankų nenuleido: D. Romančenko tritaškis bei pirmasis Karolio Lukošiūno taiklus metimas sugrąžino šeimininkus į žaidimą ir išlygino rezultatą (60:60). Kėlinio pabaigoje Martynas Pacevičius išprovokavo pražangą ir realizavo baudos metimus, taip sumažindamas „Šiaulių“ atsilikimą iki minimumo prieš lemiamą ketvirtį – 64:65.
Lemiamu metu „Šiauliai“ perėmė iniciatyvą – S. Fofanos išprovokuotos pražangos, M. Pacevičiaus taiklūs metimai bei Dayviono McKnighto baudos leido šeimininkams vėl šauti į priekį. Paskutinę minutę Cedricas Hendersonas smeigė svarbų tritaškį, o galutinį tašką galingu dėjimu padėjo S. Fofana.
Naudingiausias tarp nugalėtojų buvo D.McKnightas. Komandos senbuvis prie 11 taškų pridėjo 5 rezultatyvius perdavimus, 4 atkovotus kamuolius ir sukaupė 22 naudingumo balus. Savo ruožtu rezultatyvumu spindėjo kitas komandos antrametis – S.Fofana, pelnęs 15 taškų.
Panevėžio klube išsiskyrė du legionieriai – A.Schumacheris (15 tšk., 4 rez. perd., 16 naud. bal.) ir O.Jaramazas (18 tšk., 16 naud. bal.).
„Šiauliai“: Selimas Fofana 15 (5/10 metimai), Dovydas Romančenko 12, Dayvionas McKnightas 11, Mike'as Caffey, Martynas Pacevičius ir Cedricas Hendersonas (8 atk. kam.) po 10, Karolis Lukošiūnas 6 (2/3 trit.), Tauras Jogėla 6, Eftonas Reidas 6,
„Lietkabelis“: Ognjenas Jaramazas 18, Alexanderis Schumacheris 15 (1/6 trit.), Nojus Radžius 12, Keondre Kennedy 9, Milošas Iličius 6 (5 rez. per.), Žygimantas Šimonis 6.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.