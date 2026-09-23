„Kibirkšties“ krepšininkės įveikė AZS ir priartėjo prie Eurolygos

Pergalę pasiekusios vilnietės žengė į kitą etapą, kuriame dėl kelialapio į Eurolygą susitiks su Šoprono „Basket“ klubu.
Vilnietės šiame mače realizavo 16 tritaškių iš 35 bandymų – 46 proc.
Prie pergalės daugiausiai prisidėjo Zoe Wadoux, kuri pelnė 21 tašką (7/15 trit.), Niyah Becker surinko 18 (9 atk. kam.), Dominyka Paliulytė – 15 (5/7 trit.), Gabija Meškonytė – 14 (5/8 dvit.), Nausia Woolfolk – 11 (11 rez. per.).
Pralaimėjusioms Feyonda Fitzgerald įmetė 22 taškus, Aleksandra Pščolarska surinko 16, Jovana Popovič – 14.
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