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TV3 naujienos > Sportas > Auto Moto > Formulė 1

F-1 taisyklėse – dideli pokyčiai: lenktynių distancija bus trumpesnė

2026-09-24 13:04 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-24 13:04
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„Formulė-1“ nuo 2027 metų sezono keis lenktynių taisykles – maksimalus distancijos ilgis bus sutrumpintas 15 kilometrų.

Ispanijos GP lenktynės | EPA nuotr.

„Formulė-1“ nuo 2027 metų sezono keis lenktynių taisykles – maksimalus distancijos ilgis bus sutrumpintas 15 kilometrų.

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Šiuo metu lenktynių distancija negali viršyti 305 km, tačiau nuo 2027-ųjų ši riba bus sumažinta iki 290 km. Tuo pačiu bus pakeistos ir taisyklės, reglamentuojančios lenktynių trukmę, kai jų eigą sutrikdo lietus ar avarijos.

Pačios lenktynės ir toliau galės trukti ne ilgiau kaip dvi valandas. Vis dėlto vietoje dabartinės trijų valandų bendros ribos, per kurią būtina užbaigti lenktynes su visais sustabdymais, bus įvestas vadinamasis griežtas finišo laikas.

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Jis priklausys nuo konkrečios trasos ir vietos sąlygų. Pavyzdžiui, vakare vykstančiose lenktynėse organizatoriai turės daugiau lankstumo pratęsti renginį.

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Tarptautinė automobilių federacija (FIA) teigia, kad pakeitimais siekiama suteikti žiūrovams kuo daugiau galimybių pamatyti visas lenktynes net ir tuo atveju, jei jų eigą sutrikdytų lietus ar incidentai.

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Distancijos trumpinimas susijęs ir su svarbiais techniniais pokyčiais. 2026 metais „Formulės-1“ boliduose vidaus degimo variklio ir elektrinės jėgainės galios santykis siekia 53:47, o 2027 metais jis keisis iki 58:42. 2028-aisiais santykis turėtų tapti 60:40.

Dėl to bolidai sunaudos daugiau degalų. Šis klausimas tapo ypač aktualus paaiškėjus, kad kai kurios komandos norėtų taupydamos lėšas į 2027 metų sezoną perkelti dabartines bolidų važiuokles.

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Kadangi degalų bakas yra integruotas į važiuoklę ir jo dydžio pakeisti nebūtų galima, kilo rizika, kad su dabartiniais bakais kai kurie bolidai negalėtų įveikti visos 305 km distancijos.

F-1 komisija, kuriai priklauso komandų, FIA ir komercinių „Formulės-1“ teisių valdytojo atstovai, taip pat patvirtino dar vieną pakeitimą. Nuo 2027 metų bus daugiau galimybių pratęsti laisvųjų treniruočių sesijas, jei jas tektų stabdyti dėl incidentų. Pagal dabartines taisykles treniruočių metu po raudonų vėliavų laikrodis nesustabdomas, nors kvalifikacijoje ir lenktynėse tokiais atvejais laikas yra stabdomas.

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