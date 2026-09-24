Blaney kerštas po avarijos: NASCAR lenktynininkai po finišo susikibo

Lenktynių pabaigoje abu amerikiečiai kovojo dėl pozicijos, tačiau jų susidūrimas baigėsi R. Blaney įvažiavimu į sieną. R. Blaney teigė, kad C. Hocevaras posūkyje toliau leidosi į vidinę trasos dalį ir nesumažino greičio.
„Jis vis judėjo į kairę ir nė kiek nesulėtino. Galiausiai susidūrėme. Tai dar vienas incidentas su 77-uoju bolidu“, – po lenktynių sakė R. Blaney.
Po avarijos lenktynininkas patvirtino, kad ketina pasikalbėti su C. Hocevaru. Savo žodžių jis neišsižadėjo – pasibaigus lenktynėms abu sportininkai susitiko techninio aptarnavimo zonoje, kur tarp jų kilo konfliktas.
C. Hocevaras į situaciją pažvelgė kiek kitaip ir teigė, kad tai buvo pirmas kartas, kai jis susidūrė su kitu lenktynininku.
„Tai pirmas kartas, kai ką nors kliudžiau“, – sakė C. Hocevaras.
Tuo metu pergalę Bristolyje iškovojo Joey Logano. Šis rezultatas leido jam priartėti prie sezono lyderio Kyle'o Larsono vos per 16 taškų.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.