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TV3 naujienos > Sportas > Auto Moto > Kita

Blaney kerštas po avarijos: NASCAR lenktynininkai po finišo susikibo

2026-09-24 12:59 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-24 12:59
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Bristolyje vykusios „NASCAR Cup Series“ lenktynės baigėsi ne tik įtempta kova trasoje, bet ir konfliktu tarp Ryano Blaney bei Carsono Hocevaro.

Pilotų muštynės | Stop kadras

Bristolyje vykusios „NASCAR Cup Series“ lenktynės baigėsi ne tik įtempta kova trasoje, bet ir konfliktu tarp Ryano Blaney bei Carsono Hocevaro.

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Lenktynių pabaigoje abu amerikiečiai kovojo dėl pozicijos, tačiau jų susidūrimas baigėsi R. Blaney įvažiavimu į sieną. R. Blaney teigė, kad C. Hocevaras posūkyje toliau leidosi į vidinę trasos dalį ir nesumažino greičio.

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„Jis vis judėjo į kairę ir nė kiek nesulėtino. Galiausiai susidūrėme. Tai dar vienas incidentas su 77-uoju bolidu“, – po lenktynių sakė R. Blaney.

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Po avarijos lenktynininkas patvirtino, kad ketina pasikalbėti su C. Hocevaru. Savo žodžių jis neišsižadėjo – pasibaigus lenktynėms abu sportininkai susitiko techninio aptarnavimo zonoje, kur tarp jų kilo konfliktas.

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C. Hocevaras į situaciją pažvelgė kiek kitaip ir teigė, kad tai buvo pirmas kartas, kai jis susidūrė su kitu lenktynininku.

„Tai pirmas kartas, kai ką nors kliudžiau“, – sakė C. Hocevaras.

Tuo metu pergalę Bristolyje iškovojo Joey Logano. Šis rezultatas leido jam priartėti prie sezono lyderio Kyle'o Larsono vos per 16 taškų.

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