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Kvapą gniaužiantis ralio kroso sezono finalas Rygoje: čempionų gretose – ir lietuviai

2026-09-23 13:19 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-23 13:19
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Savaitgalį Rygoje nugriaudėjo finalinis, šeštasis Latvijos-Lietuvos ir Baltijos šalių ralio kroso čempionato etapas. Jame startavo net devyniolika Lietuvos atstovų. Po itin dramatiškų ir permainingų lenktynių bei jau sutemus surengto finalo kai kurie iš tautiečių ne tik žengė ant prizininkų pakylos etape, bet ir užsitikrino metinės įskaitos trofėjus bei čempionų vardus Lietuvos, Latvijos-Lietuvos bei Baltijos šalių ralio kroso čempionatuose.

rallycross.lv nuotr. | Organizatorių nuotr.
GALERIJA (63)

Savaitgalį Rygoje nugriaudėjo finalinis, šeštasis Latvijos-Lietuvos ir Baltijos šalių ralio kroso čempionato etapas. Jame startavo net devyniolika Lietuvos atstovų. Po itin dramatiškų ir permainingų lenktynių bei jau sutemus surengto finalo kai kurie iš tautiečių ne tik žengė ant prizininkų pakylos etape, bet ir užsitikrino metinės įskaitos trofėjus bei čempionų vardus Lietuvos, Latvijos-Lietuvos bei Baltijos šalių ralio kroso čempionatuose.

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(63 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Šeštasis Latvijos-Lietuvos ir Baltijos šalių ralio kroso čempionato etapas

Veiksmas Rygoje esančioje Bikerniekų trasoje prasidėjo dar penktadienį, kai dalyviai susirinko į laisvąsias treniruotes. Tą patį vakarą jų laukė ir chronometruojamų važiavimų sesija. Būtent joje sportininkų laukė staigmena – iš dangaus prapliupo lietus. Pilotams teko spręsti, ar dėl tokio kritulių kiekio verta dėtis šlapiai dangai skirtas lietaus padangas. Išaušus šeštadieniui lenktynininkų laukė trys kvalifikacijos, paguodos finalai ir pagrindinės finalinės šešių ratų lenktynės, kurios buvo numatytos jau sutemus.

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„Cross Car Mini“ klasėje prie starto stojo trys lietuviai – Kasparas Kažemėkas, Gedas Rutkauskas ir Vincentas Matuolis. Šios klasės važiavimai buvo kupini artimos kovos ir netgi kontaktų. Vienoje iš kvalifikacijų po Gedo Rutkausko kontakto su lenktynininke iš Latvijos lietuviui teisėjų sprendimu buvo pritaikyta nuobauda, tad šis finalinę kovą turėjo pradėti iš rikiuotės galo ir varžybas baigė šeštas. Iškart už jo finišavo Vincentas Matuolis, kuris šiemet startavo tik dviejuose paskutiniuose sezono etapuose.

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Aukščiausią poziciją lietuvių gretose užėmė Kasparas Kažemėkas. Jis Bikerniekuose žengė ant antrojo prizininkų pakylos laiptelio, tačiau metinėje Latvijos ir Lietuvos ralio kroso čempionato įskaitoje liko už trejetuko ribų. Nors jis metų gale surinko vienodai taškų su latviu Gustavu Kornejevu, pastarasis per šešis etapus iškovojo viena pirmąja vieta daugiau ir esant taškų lygybei yra klasifikuojamas trečioje vietoje, už savęs palikdamas Kasparą Kažemėką. Visgi jaunasis lietuvis gali džiaugtis būdamas greičiausių tarp mūsų šalies čempionato dalyvių.

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„Cross Car Junior“ įskaitoje Bikerniekuose prie starto stojo Patrikas ir Ąžuolas Dungveckiai. Tiesa, jiems ant podiumo žengti nepavyko ir jie lenktynes baigė atitinkamai penktoje ir šeštoje vietoje.

Bene didžiausia drama virė „Cross Car“ klasėje, kurioje dėl Latvijos-Lietuvos ralio kroso čempiono titulo kovojo Kernius Šulinskas. Ir nors jis finale tik per kelis centimetrus finiše nusileido latviui Robertui Purmaliui, to pakako, jog lietuvis su antrąją vieta užtikrintų šio čempionato nugalėtojo titulą. Įdomu tai, kad metinėje įskaitoje pirmasis trejetukas tilpo į vos keturių taškų amplitudę.

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Ketvirtas tiek šiose varžybose, tiek galutinėje 2026 m. rikiuotėje baigė sezono debiutantas, išties solidžiai lenktyniavęs Jokūbas Bagdanavičius. Į metinės įskaitos prizininkus nepapuolė, tačiau Bikerniekuose penktas pasirodymą baigė Matas Zavarskis, septintas – Matas Rimkus.

Į finalą neprasimušė dar du lietuviai – Marius Udrėnas ir Zenonas Bartkevičius. Latvijos ir Lietuvos ralio kroso čempionate už prizininkų trejeto likę lietuviai nusiminti neturėtų – jų dar laukia ir vien lietuviškos ralio kroso čempionato įskaitos metiniai apdovanojimai, tad juose savo triumfo akimirkomis galės džiaugtis tiek Jokūbas Bagdanavičius, tiek Matas Rimkus, kurie mūsų šalyje klasifikuoti antroje ir trečioje vietose.

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„Super 1600“ įskaitoje pergalę tiek etape, tiek šių metų čempionate iškovojo Vilkyčių automobilių sporto klubo pilotas, „NTEAM“ ekipos sudėtyje važiuojantis Valdas Mikužis. Įdomu tai, kad jis pergalę pasiekė lūžusiu raktikauliu, nes prieš tai patyrė traumą. Antras tiek etape, tiek sezone išsirikiavo Rytis Rutkauskas.

Tradiciškai itin daug veiksmo paserviravo „Super 2000“ klasės važiavimai. Jų metu netrūko incidentų, susidūrimų ir aštrių epizodų. Veiksmo nestigo ir komandų palapinėse. Štai „Izoton Sport“ ekipos mechanikai Manto SidabroHonda Civic“ automobiliui buvo priversti per parą tris kartus nuimti pavarų dėžę ir tvarkyti sankabos problemas. Lenktynes su laiku jie laimėjo, nes Mantas Sidabras į finalą išvažiavo. Tiesa, finale lietuvio automobiliui neatlaikė kitas agregatas – pusašis. Mantui Sidabrui teko pripažinti oponentų pranašumą ir jis finišavo aštuntas.

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Geriausiai čia sekėsi Edvinui Mikniui. Jis finišavo penktas, o kone kiekvienas jo važiavimas buvo pažymėtas kontaktine kova su varžovais. Septintas finalą baigė Gintautas Norkus, o vienintelis į finalą iš lietuvių nepateko Rokas Jakubauskas. Tačiau pastarasis irgi neturėtų nusiminti. Jo laukia trečioji vieta Lietuvos ralio kroso čempionato įskaitoje, kartu su antros lietos laimėtoju Mantu Sidabru bei nugalėtoju Edvinu Mikniumi. Į Latvijos-Lietuvos ralio kroso čempionato greičiausiųjų gretas lietuviams šiemet prasimušti nepavyko – ten triumfavo latviai.

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BMW RX3000 klasėje sezono čempiono titulą iškovojo Lukas Sidabras. Įdomu tai, kad jis šią pergalę užsigarantavo dar per kvalifikacinius važiavimus ir prieš finalą su komanda ir gerbėjais jau šventė triumfą bei ant kaklo dėjosi ąžuolo vainiką. Finale lietuvis finišavo antras, tačiau Baltijos šalių ralio kroso čempionato rikiuotėje buvo greičiausias.

„SuperCars“ įskaitoje Rygoje startavo ir naujasis Europos ralio kroso čempionas Rytis Gurklys. Pardavęs savo RX3 klasės automobilį Bikerniekuose jis sėdo į nuomotą estų ekipos „Ford Ka+“. Ir nors visą dieną lietuvis buvo tarp greičiausių, finale jį sustabdė nusimontavusi padanga ir Senojo žemyno čempionas Rygoje liko be trofėjaus.

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