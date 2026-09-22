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Vasaros atostogos baigėsi – „CFMOTO Thunder Racing Team“ grįžta į pasaulio čempionatą

2026-09-22 15:23 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-22 15:23
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Vasarą atostogauja ne tik mokiniai – progą pailsėti nuo lenktynių turi ir pasaulio rali-reido čempionato dalyviai. Tiesa, nors laisvu nuo lenktyniu metu „CFMOTO Thunder Racing Team“ komanda tobulino savo techniką bei dalyvavo įvairiuose renginiuose, lenktynių jau spėjo pasiilgti. Jau rugsėjo 28 dieną startuoja vienas sunkiausių čempionatų etapų – „Rallye du Maroc“.

„CFMOTO Thunder Racing Team“ grįžta į pasaulio čempionatą | Komandos nuotr.

Vasarą atostogauja ne tik mokiniai – progą pailsėti nuo lenktynių turi ir pasaulio rali-reido čempionato dalyviai. Tiesa, nors laisvu nuo lenktyniu metu „CFMOTO Thunder Racing Team“ komanda tobulino savo techniką bei dalyvavo įvairiuose renginiuose, lenktynių jau spėjo pasiilgti. Jau rugsėjo 28 dieną startuoja vienas sunkiausių čempionatų etapų – „Rallye du Maroc“.

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„Šiemet trasas sudarinėjo Marc Coma ir keturias dienas žada kopose. Labai įdomu ką jie ten mums priraitys, nes kopų Maroke nėra labai daug, o ir kilometrų nebus daug. Bet „Rallye du Maroc“ kiekvienas kilometras būna sunkus, o organizatoriai žada, kad tiek patyrusiems, tiek ir naujokams šiemet bus didelių iššūkių“, – prieš artėjantį startą pasakojo Antanas Kanopkinas, šiuo metu užimantis pirmąją vietą tarp keturračių pasaulio čempionato įskaitoje.

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Būtent dėl to, sako lenktynininkas, reikės išlikti ypatingai susikaupus ir siekti aukščiausio rezultato, kad jau šiame etape būtų galima užsitikrinti čempiono titulą: „Labai daug klausimų kelia paskutinis čempionato etapas Abu Dabyje. Gal jis ir įvyks, bet logistika gali nesuveikti, tad išlieka labai daug „bet“, todėl norisi visus klausimus uždaryti kiek įmanoma anksčiau.“

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Laimėjus Maroke A. Kanopkinas galėtų užsitikrinti pasaulio čempiono titulą, tiesa, tam reikia labai palankių aplinkybių. Artimiausias varžovas, kuris startuos ir Maroke, šiuo metu nuo „CFMOTO Thunder Racing Team“ piloto atsilieka net 18 taškų skirtumu. Jeigu jis liktų trečias, pasaulio čempionų titulas ir vėl keliautų į komandos sąskaitą, bet, A. Kanopkinas prognozuoja, kad nors startuojančiųjų ir nedaug, konkurencija bus itin didelė ir kova nebus lengva. Jeigu čempionato nugalėtojai neišsispręs Maroke, viskas persikels į paskutines šio sezono varžybas Abu Dabyje.

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„Prieš šį startą jaučiamės tikrai pasiruošę, technika taip pat paruošta. Tiesa, vienu kartu vežame techniką net į tris varžybas: keltu kelsimės į Maroką, bet prieš tai Barselonoje iškrausime techniką Abu Dabiui, kur vyks paskutinės šio sezono ir pirmosios kitų metų čempionato varžybos. Tai reiškia, kad kitąmet taip pat tikrai būsime čempionate“, – apie artimiausius planus užsiminė A. Kanopkinas.

Maroke komandos lauks penkios lenktynių dienos ir prologas. Sportininkai startuos Agadiro mieste ir jau pirmąją dieną persikels į Zagorą, kur vyks visos likusios varžybos.

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