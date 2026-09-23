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TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Augustė Mikutytė užėmė vienuoliktą vietą pasaulio jaunių plento dviračių čempionate

2026-09-23 13:03 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-23 13:03
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Monrealyje (Kanada) vykstančiame pasaulio plento dviračių čempionate sėkmingai startavo Lietuvos jaunieji dviratininkai. Jaunių merginų asmeninėse lenktynėse laikui Augustė Mikutytė užėmė 11-ąją vietą.

LDSF nuotr. | Organizatorių nuotr.

Monrealyje (Kanada) vykstančiame pasaulio plento dviračių čempionate sėkmingai startavo Lietuvos jaunieji dviratininkai. Jaunių merginų asmeninėse lenktynėse laikui Augustė Mikutytė užėmė 11-ąją vietą.

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Lietuvė 10,7 km distanciją įveikė per 16 min. 8.02 sek. ir nuo pasaulio čempione tapusios Lenkijos atstovės Marios Okrucinskos atsiliko 50,51 sek. Sidabrą pelnė belgė Yana Decruyenaere, o bronza atiteko britei Aaliai Clay.

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Jaunių merginų varžybose iš viso startavo 57 dviratininkės iš 34 šalių.

Toje pačioje rungtyje kita Lietuvos atstovė Augustė Audinytė liko 35-a.

Jaunių vaikinų asmeninėse lenktynėse laikui Matas Kubilius tarp 69 finišavusių sportininkų užėmė 43-iąją vietą. Lietuvis 20,3 km distancijoje 2 min. 7 sek. atsiliko nuo čempiono ispano Benjamino Novalio (25:17 min.).

Sidabrą pelnė belgas Vicas de Smetas (25:23), o bronzą – danas Malthe Risbjergas (25:33).

Lietuvos jaunieji plento dviratininkai pasaulio čempionatui ruošėsi Kolumbijos aukštikalnėse. Monrealyje jų dar laukia grupinės lenktynės – vaikinai į startą stos ketvirtadienį, o merginos varžysis penktadienį.

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