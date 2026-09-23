Augustė Mikutytė užėmė vienuoliktą vietą pasaulio jaunių plento dviračių čempionate

Lietuvė 10,7 km distanciją įveikė per 16 min. 8.02 sek. ir nuo pasaulio čempione tapusios Lenkijos atstovės Marios Okrucinskos atsiliko 50,51 sek. Sidabrą pelnė belgė Yana Decruyenaere, o bronza atiteko britei Aaliai Clay.
Jaunių merginų varžybose iš viso startavo 57 dviratininkės iš 34 šalių.
Toje pačioje rungtyje kita Lietuvos atstovė Augustė Audinytė liko 35-a.
Jaunių vaikinų asmeninėse lenktynėse laikui Matas Kubilius tarp 69 finišavusių sportininkų užėmė 43-iąją vietą. Lietuvis 20,3 km distancijoje 2 min. 7 sek. atsiliko nuo čempiono ispano Benjamino Novalio (25:17 min.).
Sidabrą pelnė belgas Vicas de Smetas (25:23), o bronzą – danas Malthe Risbjergas (25:33).
Lietuvos jaunieji plento dviratininkai pasaulio čempionatui ruošėsi Kolumbijos aukštikalnėse. Monrealyje jų dar laukia grupinės lenktynės – vaikinai į startą stos ketvirtadienį, o merginos varžysis penktadienį.
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