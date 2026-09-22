Labanauskas Nyderlanduose susitiko su pasaulio vicečempionu

Pirmajame rate lietuvis 6:5 išplėšė pergalę prieš airį Shane‘ą McGuirką (PDC-93). D. Labanauskas laimėjo mačą, nors trimis strėlytėmis vidutiniškai rinko mažiau taškų nei varžovas (93,36 prieš 97,83). 11-ajame lege airis turėjo puikią progą iškovoti pergalę, bet „neuždarė“ 56 taškų.
Vėliau D. Labanauskas 6:4 pranoko anglą Thomasą Lovely (PDC-86), nors ir vėl buvo nerezultatyvesnis už varžovą (83,42 prieš 88,07).
Trečiajame rate lietuvis metė iššūkį pasaulio vicečempionui Gianui van Veenui (PDC-3). Lietuvis vienam iš favoritų priešinosi 10 legų ir pralaimėjo rezultatu 4:6. D. Labanausko taškų vidurkis siekė 94,37, o G. van Veeno – net 104,78. Olandas šiame turnyre vėliau suklupo tik finale.
D. Labanauskas virtualiame PDC reitinge pakilo į 88-ą vietą.
Trečiadienį Nyderlanduose bus surengtas PDC „Players Championship 30“ turnyras.
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