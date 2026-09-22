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TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Labanauskas Nyderlanduose susitiko su pasaulio vicečempionu

2026-09-22 21:32 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-22 21:32
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Nyderlanduose antradienį vyko PDC „Players Championship 29“ turnyras, kuriame iki trečiojo rato nukeliavo Darius Labanauskas (PDC-89).

Darius Labanauskas | Stop kadras

Nyderlanduose antradienį vyko PDC „Players Championship 29“ turnyras, kuriame iki trečiojo rato nukeliavo Darius Labanauskas (PDC-89).

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Pirmajame rate lietuvis 6:5 išplėšė pergalę prieš airį Shane‘ą McGuirką (PDC-93). D. Labanauskas laimėjo mačą, nors trimis strėlytėmis vidutiniškai rinko mažiau taškų nei varžovas (93,36 prieš 97,83). 11-ajame lege airis turėjo puikią progą iškovoti pergalę, bet „neuždarė“ 56 taškų.

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Vėliau D. Labanauskas 6:4 pranoko anglą Thomasą Lovely (PDC-86), nors ir vėl buvo nerezultatyvesnis už varžovą (83,42 prieš 88,07).

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Trečiajame rate lietuvis metė iššūkį pasaulio vicečempionui Gianui van Veenui (PDC-3). Lietuvis vienam iš favoritų priešinosi 10 legų ir pralaimėjo rezultatu 4:6. D. Labanausko taškų vidurkis siekė 94,37, o G. van Veeno – net 104,78. Olandas šiame turnyre vėliau suklupo tik finale.

D. Labanauskas virtualiame PDC reitinge pakilo į 88-ą vietą.

Trečiadienį Nyderlanduose bus surengtas PDC „Players Championship 30“ turnyras.

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