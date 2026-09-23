TOPlygos turo apžvalga: „TransINVEST“ tarė svarų žodį

Išsilaikė. Gargždų „Banga“ po rinktinių lango dar tęs kovą tiek dėl bronzos, tiek dėl galimybės žaisti kito sezono tarptautinėse varžybose. Gargždiškiai nesėkmingą seriją nutraukė Žemaitijos derbyje nugalėdami Telšių „Džiugą“ rezultatu 2:0.
„Bangai“ telšiškius savo sirgalių akivaizdoje pavyko įveikti po daugiau negu trejų metų pertraukos. Prie pergalės įvarčiu prisidėjo pirmą kartą į Lietuvos rinktinę iškviestas gynėjas Deividas Malžinskas, taip pat keturių mėnesių tylą nutraukė puolėjas Aaronas Appiah.
Nuslopo. Kurį laiką ryškiai funkcionavęs „Džiugo“ puolimas per pastaruosius penkis mačus visiškai įstrigo – pasižymėta įvarčiais tik lygiosiomis pasibaigusioje akistatoje su Kauno rajono „Hegelmann“. Nuo 3-iosios vietos Andriaus Lipskio kariauna atsilieka 7 taškais.
Per savo dalyvavimo TOPLYGOJE istoriją „Džiugas“ niekada dar sezono nebaigė pirmame penkete. Aukščiausia džiugiečių pozicija buvo šešta, atsilikimas nuo 5-oje vietoje žengiančios „Bangos“ siekia 3 taškus.
Trys. Tiek pergalių šiemet prieš Vilniaus „Žalgirį“ pasiekė Vilniaus rajono „TransINVEST“ futbolininkai. Trečiasis laimėjimas Galinėje buvo pats įspūdingiausias – varžovai įveikti 3:0.
„TransINVEST“ perėmė iniciatyvą lenktynėse dėl bronzos ir „Žalgirį“ šiuo metu lenkia tašku. Per artimiausias trejas rungtynes Vilniaus rajono ekipa žais su antrojo penketo atstovais bei turi geras galimybes išsilaikyti bronzinėje pakopoje.
Aplenkė. Rezultatyviausiu čempionato žaidėju tapęs Xabi Auzmendi bent po vieną įvartį pelno jau per tris dvikovas iš eilės. „TransINVEST“ ispanas pasižymėjo 11 taiklių smūgių bei aplenkė Nikola Petkovičių ir Amine‘ą Benchaibą, kurie įmušė po 10 įvarčių.
Tarp daugiausiai rezultatyvių perdavimų atlikusių futbolininkų atsiskyrė trejetas. Prie Stefano Miloševičiaus ir Ibrahima Secko prisijungė 7-ąjį sykį komandos draugui asistavęs Vaidas Magdušauskas. Tiesa, pastarasis „Bangos“ atstovas rinktinių lango metu turės gydytis patirtą traumą.
Užsitikrino. Kauno rajono „Hegelmann“ po praėjusio savaitgalio kovų sužinojo, jog žemiau 8-osios pozicijos nenukris ir lapkričio mėnesį nežais pereinamųjų rungtynių. Prie to prisidėjo dramatišku būdu pasiektos lygiosios su Marijampolės „Sūduva“ – 1:1.
Mėlynai balti retai skina pergales, tačiau net 14 kartų šiame sezone sužaidė lygiosiomis. Vis dėlto pakilti į 7-ąją vietą galimybių itin nedaug – nusibraukti visi šansai gali spalio 18 dieną, jei bus pralaimėta „Žalgiriui“.
Nelaimė. „Sūduva“ paskutinės varžovų atakos metu praleido įvartį ir po apmaudžių lygiųjų nusileido į 2-ąją vietą, atsilikdama tašku nuo „Kauno Žalgirio“. Vėl išsiveržti į priekį turnyro lentelėje sūduviečiai galės spalio 10 dieną pasiekę pergalę atidėtose rungtynėse sostinėje.
Visgi, bandydamas atremti įvarčiu įprasmintą Wesley baudinį, alkūnę susižeidė į traumą patyrė pagrindinis „Sūduvos“ vartų sargas Ignas Plūkas. Sūduvietis bei keitimo rungtyniavo visose 28-eriose rungtynėse, jį pakeis nuo 2023 metų klubo garbę ginantis Giedrius Zenkevičius.
Pertrauka. „Kauno Žalgiris“ sudėtingą ir intensyvią rugsėjo mėnesio atkarpą įveikė tik su vienu užsikirtimu. Praėjusį sekmadienį kauniečiai svečiuose 2:0 palaužė FA „Šiauliai“, kuri per ketverias rungtynes šiemet varžovams įvarčio taip ir nepelnė.
Željko Sopičiaus treniruojami futbolininkai sugrįžo į turnyro lentelės viršūnę ir po rinktinių lango spalio 11 dieną kovos dėl trofėjaus LFF taurės finale. Likęs tvarkaraštis nebus iš lengvųjų – bent po kartą reikės grumtis su kiekvienu pirmojo ketverto atstovu.
Pozicija. Po patirto pralaimėjimo sekmadienį FA „Šiauliai“ sužinojo, kad čempionatą baigs 9-oje vietoje ir lapkričio mėnesį dėl išsaugotos vietos kito sezono TOPLYGOJE varžysis pereinamosiose rungtynėse. Iki ketvirtojo rato pabaigos šiauliečiams liko sužaisti dar trejas rungtynes.
Mače su „Kauno Žalgiriu“ po ilgokos pertraukos aikštėje pasirodė gynėjas Marko Mandičius, be to, starto sudėtyje pirmą sykį rungtyniavo 17-metis Augustas Valuckas. Saulės miesto atstovai 33-iąjį turą praleis ir artėjantį susitikimą žais spalio 25 dieną.
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